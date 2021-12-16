Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yılın 10 ayında 2 milyar doları aştı - Son Dakika

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın 10 ayında 2 milyar 380,9 milyon dolar oldu.

Özbekistan Tekstil Sanayi Birliği verilerine göre, Ocak-Ekim 2021'de ülkenin tekstil ürünleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,3 artarak ilk defa 2 milyar doları aştı.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan ve son yıllarda tekstil sektörünün geliştirilmesine yönelik önemli adımlar atan Özbekistan'ın Ocak-Ekim 2020'de 1 milyar 523,7 milyon dolar olan tekstil ürünleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 380,9 milyon dolara yükseldi.

Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülke 736,7 milyon dolarla Rusya olurken, Rusya'yı, 572,9 milyon dolarla Çin, 323,1 milyon dolarla Türkiye, 322,6 milyon dolarla Kırgızistan ve 53,3 milyon dolarla Pakistan takip etti.

64 ülkeye 499 çeşit tekstil ürünü dış satımı yapan Özbekistan'ın yılın 10 ayındaki ihracatının 1 milyar 316,8 milyon dolarını pamuk ipliği oluşturdu. En çok ihraç edilen diğer ürünler 531,2 milyon dolarla hazır triko ve konfeksiyon, 202,4 milyon dolarla nakışlı kumaş, 105,9 milyon dolarla pamuklu kumaş, 49,8 milyon dolarla ipek ve ipekli ürünler ve 35 milyon dolarla halı ürünleri oldu.

Söz konusu dönemde tekstil ürünleri, Özbekistan'ın toplam ihracatının yüzde 19,1'ini oluşturdu.

Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı, geçen yıl yüzde 18,1 artışla 1 milyar 922,2 milyon dolar olmuştu.

2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durduran Özbekistan, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını 2025'te 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.