Özbekistan'ın tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 arttı - Son Dakika

Özbekistan, bu yılın ocak-ekim döneminde tekstil ürünleri ihracatını yüzde 15,9 artırdı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, yılın ilk 10 ayında ülkenin tekstil ürünleri ihracatı yüzde 15,9 artış kaydetti. Özbekistan, bu dönemde 1 milyar 524,7 milyon dolarlık tekstil ürünü ihraç etti.

Söz konusu dönemde tekstil ürünleri ihracatının yüzde 48,9'unu pamuk ipliği, yüzde 27,4'ünü hazır triko ve konfeksiyon ürünleri oluştururdu. Aynı dönem 649,1 milyon dolarlık pamuk ipliği, 376,8 milyon dolarlık hazır triko ve konfeksiyon, 103,1 milyon dolarlık örme kumaş, 72,4 milyon dolarlık pamuklu kumaş, 30,6 milyon dolarlık ipek ve ipek ürünleri ve 18,1 milyon dolarlık halı ihracı gerçekleştirildi.

522 çeşit tekstil ürününü dünyanın 65 ülkesine ihraç eden Özbekistan'ın en fazla tekstil ürünü ihraç ettiği ülkelerin başında 543,7 milyon dolarla Rusya yer aldı.

Rusya'yı, 325,9 milyon dolarla Çin, 223,9 milyon dolarla Kırgızistan, 174,4 milyon dolarla Türkiye, 37,1 milyon dolarla Polonya ve 35 milyon dolarla Kazakistan takip etti. Bu dönemde tekstil ürünleri ihracatı, ülkenin toplam ihracatının yüzde 11,4'ünü oluşturdu.

Dünyanın önde gelen pamuk üreticilerinden olan Özbekistan, 2020'den itibaren pamuk ihracatını tamamen durdururken, ürettiği pamuğun tamamını ülkedeki fabrikalarda işlemeyi ve tekstil ürünleri ihracatını bu yıl 2 milyar dolara, 2025'te ise 8 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.