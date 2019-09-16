Son Dakika Haberleri: Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararı
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Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararı

54 dakika önce

NUR Kazakistan, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üyeliğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Özbekistan'ın Türk Konseyine üye olma kararı, System.String[]

NUR Kazakistan, Özbekistan'ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'ne (Türk Konseyi) üyeliğinin memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne girmesinin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, Türk dünyası için önemli bu kararın, Nahçıvan anlaşmasının 10. yıl dönümüne denk geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada bu üyeliğin, hem Türk dünyasının entegrasyonunu hem de konseydeki ekonomik iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, geçen hafta konuya ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

Özbekistan'ın Türk Konseyi üyeliğinin 15 Ekim'de Türk Konseyi ülkeleri Cumhurbaşkanları tarafından onaylanması bekleniyor.

Türk Konseyi, 3 Ekim 2009'da Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in inisiyatifi üzerine kurulmuştu.

Kazakistan, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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