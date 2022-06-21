ÖZBEKİSTAN'IN ULUSAL BALESİ 'LAZGİ - RUHUN VE AŞKIN DANSI' İSTANBUL'DA SAHNELENDİ

'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' balesi İstanbul'da üç gösteri ile seyirciyle buluştu. İlk gösterim bugün saat19.00'da Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleşti.

Gösterime Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Özbekistan Cumhuriyeti Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu Başkan Yardımcısı Saida Mirziyoyeva, devlet yetkilileri ve davetliler katıldı.

LAZGİ DANSI

Tarihi 3 bin yıl öncesine dayanıyor. Gizemlerle, mitlerle çevrili olan dans, kadim halk bilgeliğini temsil ederken, 'Lazgi', 'Ruh ve Sevgi' anlamına geliyor. Harezm ülkesinde doğan Lazgi dansı, insanın yaratıcılığını doğa olaylarıyla, hareket ve sesler aracılığıyla, sevgi ve mutluluk duygularını yansıtarak hayata geçiriyor. Berlin Ulusal Opera Bale Okulu mezunu olan koreograf Raimondo Rebeck'in tasarladığı gösteride, geleneksel dansın doğasında bulunan tüm özellikleri korumaya çalıştı. Lazgi, Harezm dışında Özbekistan'da da popüler. Harezm Lazgi'si, halkın kendini ifade etme biçimlerinden biri ve dansın yeni versiyonları yaratılarak nesilden nesile aktarılıyor.

'Lazgi, Ruhun ve Aşkın Dansı' prömiyerini 5 Eylül 2021'de Taşkent'te yaptı. Büyük bir izleyici topluluğu ve sanat çevreleri tarafından övgüyle karşılandı. 27 Kasım 2021 tarihinde Dubai Operası'nda gösterinin uluslararası galası gerçekleşti. İzleyiciler, Harezm dansının yeni yorumunu görme ve Özbek halkının geleneklerini deneyimleme şansı buldu. 'Lazgi - Ruhun ve Aşkın Dansı' Özbekistan balesini yeni bir boyuta taşıdı. 12 Aralık 2019'da UNESCO Hükümetlerarası Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Komitesi, 'Lazgi'yi 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirasının Temsili Listesi'ne dahil etti.