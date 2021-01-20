Özbekistan'ın Yeni-Angren Termik Santrali'ndeki patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bir gün önce teknik bakım için faaliyeti askıya alınan santralin 5. ünitesindeki patlamada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlamada, teknolojik donanım ise zarar görmedi.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent 'e 120 kilometre uzaklıktaki Yeni-Angren Termik Santrali'nde, teknik bakım sırasında patlama meydana geldi.

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