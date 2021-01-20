Özbekistan'ın Yeni-Angren Termik Santrali'ndeki patlamada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Özbekistan'da, Yeni- Angren Termik Santrali'nde bakım sırasında meydana gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Taşkent'e 120 kilometre uzaklıktaki Yeni-Angren Termik Santrali'nde, teknik bakım sırasında patlama meydana geldi.
Bir gün önce teknik bakım için faaliyeti askıya alınan santralin 5. ünitesindeki patlamada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Patlamada, teknolojik donanım ise zarar görmedi.
Kurtarma ekipleri bölgeye giderken, savcılık patlamayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
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