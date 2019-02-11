Özbekistan, İş Yapma Kolaylığında İlk 20 Ülke Arasına Girmeyi Hedefliyor

Özbekistan'ın 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda ilk 20 ülke arasına girmesi hedefleniyor.

Özbekistan'ın 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda ilk 20 ülke arasına girmesi hedefleniyor.



Ülkenin Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki pozisyonunu 2022'ye kadar iyileştirmeyi öngören hükümet, buna yönelik yeni "Yol Haritası" ve "İş Yapma Kolaylığı-2022" hedeflerini belirledi.



Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından imzalanan "Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu'nun İş Yapma Kolaylığı Yıllık Raporu'nda Özbekistan'ın Pozisyonunun İyileştirilmesine İlişkin Ek tedbirlerin Alınmasına" yönelik kararnameye göre, Özbekistan'ın 2022 yılına kadar Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda ilk 20 ülke arasında yer alması hedefleniyor.



Kararnamede, son 5 yılda yapılan çalışmalar sonucu Özbekistan'ın Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda 146. sıradan 76. sıraya yükseldiği ancak inşaat ruhsatı, mülk tescili ve dış ticaret işlemleri konularında hala aşırı bürokratik prosedürlerin bulunduğu vurgulandı.



Kararname ile Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Yıllık Raporu'nda Özbekistan'ın pozisyonunun daha da iyileştirilmesine yönelik yeni "Yol Haritası" onaylanırken, ülkenin bu çerçevede hayata geçireceği çalışmaları içeren "İş Yapma Kolaylığı-2022" hedefleri de belirlendi.



Buna göre, 1 Mart itibarıyla şirketlerin kayda alınması ve banka hesaplarının açılması, inşaat ruhsatı, işletmelerin elektrik şebekelerine bağlanması, mülk tescili ve dış ticaret işlemleri daha da sadeleştirilecek.



Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Proje Yönetimi Ajansı, Özbekistan'ın belirlediği bu hedeflerin hayata geçirilmesi için çalışmalar yapacak ve "Özbekistan'da İş Yapma" konulu bir internet sitesi kuracak.

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