Özbekistan İşadamları Heyetinden KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika

Özbekistan İşadamları Heyetinden KAYSO'ya Ziyaret

26.02.2021 00:57
Özbekistan İşadamları Heyetinden KAYSO'ya Ziyaret, System.String[]

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtar Umarov başkanlığında 15 kişiden oluşan Özbek işadamları heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtar Umarov başkanlığında 15 kişiden oluşan Özbek işadamları heyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Misafirlere KAYSO Yönetim Kurulu Üyeleri Nuh Mehmet Akkaş ve M. Nebi Doğan ile Meclis Katip Üyesi Sedat Böyük eşlik etti.

Özbek işadamları heyetini Kayseri Sanayi Odası'nda görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren KAYSO Yönetim Kurulu Üyesi Nuh Mehmet Akkaş, Türkiye'nin Özbekistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu belirterek, son dönemde Özbekistan ile ikili ilişkilerde büyük bir atılım yaşandığını, karşılıklı ziyaretlerle bu ilişkileri daha da üst sevilere taşıma gayretinde olacaklarını söyledi.

Kayseri ile Özbekistan arasındaki ithalat ve ihracat rakamları hakkında bilgi veren Akkaş, "Kayseri'den 2020 yılında Özbekistan'a 15 milyon dolar civarında ihracat, 25 milyon dolar civarında da ithalat gerçekleştirilmiştir. Kayseri'den 20 firmamız Özbekistan'a ihracat yapmaktadır. İhraç edilen ürünler arasında elektrikli ev aletleri, mobilya, kablo ve çelik tel ilk sıralarda yer almaktadır. Tabi bu rakamlar bizim açımızdan son derece düşük. Şehrimiz ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmini çok daha yukarılara çıkaracak potansiyele sahibiz. İnşallah ikili ilişkilerle işbirliğimizi daha da artıracağımıza inanıyorum" dedi.

Kayseri'nin mobilya üretimi hakkında da bilgiler veren Akkaş, şehirde irili ufaklı 4 bin civarında mobilya üreticisi olduğunu ve yaklaşık 90 bin kişiye istihdam sağlandığını belirterek, Kayseri'nin en çok mobilya ihracatı yapan üçüncü il olduğunu ve 2020 yılında yaklaşık 140 ülkeye, 721 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özbekistan İhracatçılar Birliği Başkanı Muhtar Umarov ise, iki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da geliştirmek adına böyle bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, "İki ülke arsında 5 milyar dolarlık ticaret hedefi konmuştu. Ne yazık ki 2,4 milyar dolar olan ticaret hacmi pandemiden dolayı 2,1 milyar dolara düşmüş durumda. Biz bu hedefi gerçekleştirmek adına mobilya sektöründe faaliyet gösteren 15 işadamı ile bu ziyareti yapıyoruz" dedi.

Özbekistan'da yatırım yapmak isteyen Türk işadamlarına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını açıklayan Umarov, "Özbekistan Asya'nın merkezinde bir ülke. Çin'e 140 kilometre mesafedeyiz. Pakistan'a demir yolları inşaatımız devam ediyor. Dolayısı ile diğer ülkelerle ticaret yapmak için Özbekistan'ı bir koridor olarak kullanabilirsiniz. Kayseri mobilyasının tasarım ve kalitesini çok beğendik. Özbek halkıda sizin mobilyalarınızı beğenecektir. Türk işadamlarını ülkemizde yatırım ve üretim yapmaya davet ediyoruz. Bizde bu konuda size her türlü desteğe hazırız" diye konuştu. - KAYSERİ

Kayseri Sanayi Odası, Özbekistan, Türkiye, Özbek, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Özbekistan İşadamları Heyetinden KAYSO'ya Ziyaret - Son Dakika Ekonomi


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