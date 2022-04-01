Özbekistan, Kırgızistan'da 3,5 milyon dolara okul yaptırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan, Kırgızistan'da 3,5 milyon dolara okul yaptırdı

01.04.2022 16:15
Özbekistan, Kırgızistan'da 3,5 milyon dolara okul yaptırdı

Özbekistan, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Margun köyünde, 9 ayda 3,5 milyon dolara 330 öğrenci kapasiteli okul inşa ettirdi.

Özbekistan, Kırgızistan'ın güneyindeki Batken bölgesine bağlı Margun köyünde, 9 ayda 3,5 milyon dolara 330 öğrenci kapasiteli okul inşa ettirdi.

Okulun açılışı, Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Akılbek Caparov ile ülkenin şehrine çalışma ziyaretinde bulunan Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov tarafından çevrim içi gerçekleştirildi.

Caparov, burada yaptığı konuşmada "İki ülke arasındaki ikili iş birliğinin gelişmesi, uzun yıllara dayanan kardeşlik, dostluk ve iyi komşuluk bağlarımızın bir sonucudur. Batken bölgesi, Özbekistan'ın Fergana bölgesi ile sınır komşusudur ve karşılıklı iş birliğinin genişletilmesi ve artırılmasından yanayız." dedi.

"Bugünkü olay, kardeşlik bağlarımızın sadece güçlendiğinin ve geliştiğinin kanıtıdır." diyen Caparov, Özbekistan'a eğitim kurumunun inşasına katkıları için teşekkür etti.

Özbekistan Başbakanı Aripov da bu tür olaylarla iki kardeş halk arasındaki dostluğun güçlendiğini vurgulayarak Kırgızistan'a barış ve refah diledi.

YORUMLAR
500
MEB'den 'okul sağlığı hemşireleri yönergesi' MEB'den 'okul sağlığı hemşireleri yönergesi' Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret Kırgız Bakan Camankulov'dan Başkan Altınok'a ziyaret

Kırgızistan, Özbekistan, Kabine, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Kırgızistan'da 3,5 milyon dolara okul yaptırdı - Son Dakika


Son Dakika
16:10 İzne ailesinin yanına gelen genç, otomobilinin içinde intihar etti!
16:04 2022 Dünya Kupası'nın resmi şarkısı ve klibi yayımlandı! Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu
16:01 İngiltere bu skandalla sarsıldı: FETÖ hükümlüsünün eşi İngiliz pasaportu almak için prense 750 bin pound rüşvet verdi
15:57 Selami Şahin'in oğlu Emirhan Şahin trafik kazası geçirdi
15:54 AK Partili Ethem Sancak, "Biz Amerikan'ın desteğiyle iktidara geldik" sözlerinden sonra İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi!
15:50 Survivor yarışmacısı güreş antrenörü Hikmet Tuğsuz'un Sedat Peker'le yan yana fotoğrafları ortaya çıktı
15:45 Yürek ısıtan görüntü! 5 bin kuzu anneleriyle işte böyle buluştu
15:32 İnşaat işçisi yangının ortasında kalan 5 aylık bebeği kurtarmak için alevlerin arasına daldı
15:28 Hamile hemşireye şiddet uygulayan adamdan akıl almaz savunma: Vursaydım bebeğini düşürürdü
15:27 Eli cebinde mayın tekmeledi! Ukrayna askerinin o görüntüleri gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2022 16:24:40. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan, Kırgızistan'da 3,5 milyon dolara okul yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement