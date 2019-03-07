Son Dakika Haberleri: Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi ile Protokol İmzalandı

Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi ile Protokol İmzalandı

1 saat önce

Karabük Üniversitesi ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi (Kokand State Pedagogical Institute) arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi ile Protokol İmzalandı, System.String[]
Karabük Üniversitesi ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi (Kokand State Pedagogical Institute) arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Karabük Üniversitesi, Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi ile Mevlana anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. İş birliği kapsamında Karabük Üniversitesi, Kokand Devlet Pedogoji Üniversitesi Rektörü ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Ziyaret kapsamında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistanlı mevkiidaşı Prof. Dr. Azizcan Eminov ile makamda bir araya gelerek, ikili iş birliklerinin artırılması konusunu ve iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları görüştü.

Söz konusu görüşmenin ardından iki rektör Mevlana Değişim Programı protokolünü imzaladı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 11:47 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu Cebindeki Uyuşturucuyu Hakimin Odasında Düşürünce Tutuklandı

Mansur Yavaş'ın Ankara'daki Seçim Bürosuna Saldırı! 8 Kişilik Grup, Çalışanları Tehdit Etti Sıla Gençoğlu ve Ahmet Kural'ın Avukatları Duruşmada Birbirine Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.3.2019 12:52:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan Kokand Devlet Üniversitesi ile Protokol İmzalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]