Üye Girişi
Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor - Son Dakika

Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor

05.01.2022 21:19
Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın bilge halkının ülkedeki istikrarsızlığın tırmanmasını, şiddeti ve insan kayıplarını önleyebileceğine inandığını belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Kazakistan'ın bilge halkının ülkedeki istikrarsızlığın tırmanmasını, şiddeti ve insan kayıplarını önleyebileceğine inandığını belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kardeş Kazakistan'daki son olayların Özbekistan'da endişeyle karşılandığı ve ülkedeki durumun yakından izlendiği bildirildi.

Kazakistan'ın bilge halkının ülkedeki istikrarsızlığın tırmanmasını, şiddeti ve insan kayıplarını önleyebileceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kazakistan halkının karşılıklı anlayışı sağlamak, ülkede barış ve huzuru yeniden tesis etmek ve sorunları kendi başına çözmek için yeterli kararlılığa ve iradeye sahip olduğuna inanıyoruz.

Özbekistan, Kazakistan halkı ve yönetiminin ülkenin istikrarı ve kalkınması ile ulusun refahını sağlama yolunda gerçekleştirmekte olduğu çabaları desteklediğini bir kez daha teyit ediyor."

Kazakistan'daki durum

Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların bazı bölgelere yayılması sonucu başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

YORUMLAR
500

Dışişleri Bakanlığı, Güvenlik güçleri, Özbekistan, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor - Son Dakika


İnşaatı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki çekti İnşaatı devam eden metro hattında Sarıgazi durağının İBB tarafından betonla kapatılmasına tepki çekti         
21:26
ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi         
21:13
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular Liverpool'dan ağır rest! Korona nedeniyle tesislerin kapısına kilit vurdular         
15:56
Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor Yerli otomobil, ABD'de görücüye çıkıyor         
15:23
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim İntihar eden üniversite öğrencisinin mektubu yürek burktu: Kimse beni sevmedi, başka bir şey istemedim         
10:32
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
21:24 Bu gol nasıl kaçtı! Kenan Karaman, Beşiktaş taraftarını deliye döndürdü
21:12 ABD'de çıkan yangında 7'si çocuk 13 kişi yaşamını yitirdi
20:52 Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, yüz yüze eğitimle ilgili son noktayı koydu: Okullar kapanmayacak
20:43 Son Dakika: Bilim Kurulu'ndan sonra Bakan Koca'dan açıklama: Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne indirildi
20:04 Son Dakika: Türkiye-Ermenistan Özel Temsilcileri toplantısı 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleşecek
19:55 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ocak günü koronavirüs sebebiyle 143 kişi vefat etti, 66 bin 467 yeni vaka tespit edildi
19:48 Süper Kupa sahibini buluyor! Beşiktaş ve Antalyaspor'un finaldeki ilk 11'leri belli oldu
19:40 AK Partili üyenin kendisine "geri zekalı" demesine sinirlenen Tanju Özcan adeta çıldırdı
19:34 Erdoğan ve Bahçeli'nin sürpriz görüşmesinde gözler masadaki ayrıntıya takıldı
19:28 Can güvenliği tehlikede! Tecavüzden yatan Mendy başka bir hapishaneye götürüldü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2022 21:32:46. #1.13#
SON DAKİKA: Özbekistan, komşusu Kazakistan'da şiddet ve can kaybının önleneceğine inanıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement