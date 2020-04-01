Özbekistan, koronavirüs nedeniyle Asya Kalkınma Bankasından 1 milyar dolarlık kaynak istedi - Son Dakika

Özbekistan hükümeti, yeni koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Asya Kalkınma Bankasından (ADB) 1 milyar dolar mali kaynak istedi.



Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı, Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umrzakov, ADB Başkanı Masatsugu Asakava ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkede koronavirüsle mücadele tedbirleri ile koronavirüs salgınının küresel ve ulusal ekonomiye etkilerini aktardı.

Görüşmede Umrzakov, Özbek hükümetinin koronavirüs salgını nedeniyle ülke bütçesinin desteklenmesi için ADB'den 1 milyar dolar kaynak ayırmasına ilişkin isteğini dile getirdi.

Asakava da bankanın Özbekistan'ı desteklemek için gereken desteği sağlamaya hazır olduğunu, banka tarafından Özbekistan'ın koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında tıbbi malzeme ve cihaz ihtiyaçlarının karşılanması için 200 bin dolarlık hibe yardımı ayrılmasının onaylandığını belirtti.

Daha önce, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine etkisinin azaltmak için 1 milyar dolarlık kaynağa sahip Krizle Mücadele Fonu'nun oluşturulmasını kararlaştırmış, bunun için uluslararası finans kuruluşlarının 1 milyar dolara kadar olan kredilerinin kullanılmasını istemişti.