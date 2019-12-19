Özbekistan'lı iş insanları Karaman'da - Son Dakika

Özbekistan'dan bir gurup iş insanı Karaman'da, Karaman Organize Sanayi Bölgesini gezerek Karamanlı iş insanlarıyla bir araya geldi.

Karaman OSB Toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Karaman OSB Başkanı Kemal Boynukalın, Özbek heyetini Karaman'da görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye ve Özbekistan arasındaki ilişkilerin çok uzun bir geçmişe dayandığını ifade eden Boynukalın, şunları kaydetti:

"İki Türk boyu arasındaki tarihsel, kültürel ve dil benzerlikleri iki ülkenin kardeş olduğunun göstergesidir. Son yıllarda, iki ülke arasındaki karşılıklı güvene dayalı gelişen ilişkiler, iki ülke yöneticileri arasındaki siyasi diyalog ve iş adamları arasındaki ekonomik iş birliği, çeşitli seviyelerde istikrarlı olarak gelişimini sürdürmektedir. Özbek yetkililer, çeşitli vesilelerle yaptıkları açıklamalarda, Türk sermayesine her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak istediklerini ifade etmektedirler. Özbekistan, uluslararası finans kuruluşları öngörülerine göre, gelecek 10 yılda dünyada en hızlı büyüyecek ülkeler arasında yer alıyor. Genç iş gücüne ve zengin doğal kaynaklara sahip Özbekistan'ın son 10 yılda yıllık ortalama yüzde 8 büyümesi tüm dünyanın dikkatini çektiği gibi kardeş ülke olarak bizi de hem sevindiriyor hem de gururlandırıyor."

Boynukalın'ın açılış konuşmasının ardından söz alan Özbekistan Büyükelçilik Başkatibi Bahodir Nazarov, Özbekistan'ın da Karaman gibi tarım ve gıda şehri olduğunu söyleyen Nazarov, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Teknolojik olarak Türkiye'nin geldiği noktalara ulaşmayı hedefliyoruz. Bu anlamda sizlerin desteğine ihtiyacımız var. İlk planda ürettiğiniz ürünleri sizden satın almak sonrasında bu ürünleri Özbekistan'da üretmeyi planlıyoruz. Bunun için Karamanlı iş insanlarınıı ülkemize davet ediyoruz. Oradaki şartlara imkanlara baksınlar. Hangi yatırımlar yapılabilirse işbirliği ile yapalım. Sizlere her türlü yardımı vermeye hazırız. Ortak bulabiliriz, teşvik verebiliriz. Ülkemizde yapacağınız yatırımın boyutuna göre ciddi destek ve teşviklerimiz var. Özbekistan ile ticaret yapmak isteyen iş insanlarımızı Ankara'da büyük elçiliğimizde detaylı görüşmeye bekliyoruz."