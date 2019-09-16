Son Dakika Haberleri: Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret
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Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret

1 saat önce

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği program kapsamında Türkiye'ye gelen Özbekistanlı basın mensupları, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Özbekistan medya heyetinden AA'ya ziyaret, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının düzenlediği program kapsamında Türkiye'ye gelen Özbekistanlı basın mensupları, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Özbekistan'ın önde gelen gazete, televizyon kanalı ve haber ajansları mensuplarından oluşan 5 kişilik heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu ve AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ağırladı.

Mutanoğlu, heyete AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

AA'nın Türkçe dahil 13 dilde yayın yaptığını anımsatan Mutanoğlu, AA'nın dünyanın önemli basın kuruluşları arasında yer aldığını belirtti.

Mutanoğlu, Özbekistan'ın bulunduğu Orta Asya bölgesiyle Türkiye arasında kan bağı olduğuna işaret ederek Özbekistan'ın başlattığı dışa açılım atağını hem Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi, hem de Batı ile olan iletişiminin artması için önemli bulduklarını kaydetti.

Özbekistan'ın Orta Asya'nın yükselen yıldızı olduğuna dikkati çeken Mutanoğlu, bu ülkedeki gelişmelerin Türkiye'de heyecanla karşılandığını söyledi.

Özbekistanlı gazeteci heyeti de Türkiye'deki temaslarına ilişkin AA Genel Yayın Yönetmeni Mutanoğlu'na bilgi verdi.

Heyetteki gazeteciler, görüşmenin ardından AA'nın farklı birimlerini ziyaret ederek editörler ve muhabirlerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Özbekistan, Türkiye, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:12 Kaynak: AA
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