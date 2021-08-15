Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Osmanhan Alimov hayatını kaybetti - Son Dakika

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Osmanhan Alimov'un yaşamını yitirdiği bildirildi.

Özbekistan Müslümanları Dini İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Dini İdare Başkanı Baş Müftü Osmanhan Alimov'un "ağır hastalıktan" 71 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi.

Alimov'un doğduğu Semerkant'ta toprağa verileceği ve bununla ilgili hazırlık çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.

Daha önce Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi, Baş Müftü Alimov'un zatürre teşhisi ile Rusya'nın başkenti Moskova'da tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Buhara'daki Mir Arab Medresesi, Taşkent İslam Enstitüsü ve Fas'ın Karaviyyin Üniversitesinden mezun, 1950 doğumlu Alimov, 2006'dan bu yana Özbekistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanlığı ve Baş Müftülük görevini yürütüyordu.