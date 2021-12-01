Özbekistan, Omicron varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine sınırlarını kapattı - Son Dakika

Özbekistan, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı tespit edilen bazı Afrika ülkelerine 3 Aralık'tan itibaren 10 Ocak'a kadar sınırlarını kapatırken, Avrupa ülkelerden gelen yolculara ise 10 günlük ev karantinası uygulaması başlattı.

Özbekistan, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edilen Hong Kong, Botsvana, Zimbabve, Lesoto, Madagaskar, Mozambik, Namibya, Esvatini, Tanzanya ve Güney Afrika'ya 3 Aralık'tan itibaren sınırlarını kapatırken, bu ülkelerin vatandaşları ve son 14 gün içinde bu ülkeleri ziyaret edenlerin ülkeye girişlerini geçici olarak yasakladı.

Kararla Avustralya, Avusturya, Belçika, İngiltere, Almanya, Danimarka, Mısır, İsrail, İtalya, Hollanda ve Çek Cumhuriyeti'nden gelenlere ise 10 günlük ev veya otel karantinası zorunluluğu getirildi.

Kararla ayrıca ülke genelinde yılbaşı kutlamaları iptal edildi.

Ülkede son 24 saatte 215 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 193 bin 424'e çıkarken bunlardan 190 bin 28'i iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 1406 kişinin öldüğü ülkede 34 milyon doz Kovid-19 aşısı uygulandı.