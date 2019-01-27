Son Dakika Haberleri: Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinden ABD'de Askeri Tatbikat

Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinden ABD'de Askeri Tatbikat

1 saat önce

Özbekistan silahlı kuvvetleri ilk kez ABD'deki bir askeri tatbikata katıldı.

Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinden ABD'de Askeri Tatbikat, System.String[]
Özbekistan silahlı kuvvetleri ilk kez ABD'deki bir askeri tatbikata katıldı.

Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin özel harekat kuvvetleri mensupları ilk defa ABD'deki bir askeri tatbikatta yer aldı. Savunma Bakanı Abdusalom Azizov ve beraberindeki heyet de askeri eğitim tatbikatını izledi.

ABD'nin Mississippi eyaletindeki Shelby üssünde düzenlenen "Güney Saldırısı" tatbikatı ay sonuna kadar devam edecek. Tatbikata ayrıca Kanada, Şili ve Hollanda'dan da askerler katılıyor.

Bu arada, Özbek askeri heyeti ABD'de Merkez Komutanlığı (CENTCOM) üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, Özbekistan Savunma Bakanlığı ile CENTCOM arasındaki askeri irtibat planının uygulanmasına ilişkin konuları ele alacak.

Özbekistan hükümetinin, 2006'da ülkenin güneyindeki "Hanabad" Amerikan askeri üssünü kapatmasının ardından, iki ülke askeri ilişkilerinde bazı durgunluklar yaşanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:55 Kaynak: AA

Özbekistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan ABD ve Avrupa'ya Yaylım Ateşi Aleyna Tilki'den Fotoğrafında Photoshop Kullanan Annesine İlginç Destek: Herkes Yapıyor

Bakan Müjdeyi Verdi! 350 Milyon Lira Destek Verilecek Hedef 1 Milyon Amatör Denizci" Projesi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 21:21:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Özbekistan Silahlı Kuvvetlerinden ABD'de Askeri Tatbikat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]