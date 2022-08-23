Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı - Son Dakika
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Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı

23.08.2022 15:38
Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı

Özbekistan sınırını yasa dışı yollarla geçen 24 Afgan vatandaşı, sınır ihlali gerekçesiyle Özbek makamları tarafından gözaltına alındı.

Özbekistan sınırını yasa dışı yollarla geçen 24 Afgan vatandaşı, sınır ihlali gerekçesiyle Özbek makamları tarafından gözaltına alındı.

Özbekistan Sınır Koruma Birliği'nden yapılan açıklamada, 24 Afgan vatandaşının, meyan kökü toplama amacıyla sınırı ihlal ederek Özbekistan'ın Surhanderya vilayetinden geçen ve Afganistan ile sınırı belirleyen Amuderya Irmağı suları içinde kalan Peygamber Aral Adası'na teknelerle geldiği kaydedildi. Afgan vatandaşların gözaltına alınmaları sırasında Özbek sınır koruma birliklerine direndiği belirtildi.

Sınır koruma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonla Afgan vatandaşlarının, kimliklerinin tespiti ve soruşturma amacıyla gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, yapılan soruşturmalara göre, Afgan vatandaşlarının sınırı yasa dışı olarak geçiş nedeninin adada çok sayıda yetişen meyan kökünün yasa dışı olarak ülkeden çıkarılması olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Şu anda Peygamber Aral Adası Özbekistan sınır birliklerinin tam kontrolünde." ifadesine yer verildi.???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meyan kökü toplama için yasa dışı yollarla Özbekistan'a geçen 24 Afgan tutuklandı - Son Dakika
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