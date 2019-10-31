Özbekistan Tacikistan'a 9,8 milyon dolarlık gaz sattı

Tacikistan, yılın ocak-eylül döneminde Özbekistan'dan 77,1 milyon metreküp doğal gaz ithal etti.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, yılın 9 ayında Özbekistan'dan 9,8 milyon dolar karşılığında 77,1 milyon metreküp doğal gaz ithalatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu dönemde ağırlıklı olarak büyük sanayi işletmelerinin aldığı Özbek doğal gazının, ülkedeki doğal gaz dağıtım şebekesinin modernizasyonunun ardından vatandaşların tüketimine de sunulacağı ifade edildi.

Özbekistan, Nisan 2018'de yeniden doğal gaz vermeye başladığı Tacikistan'a geçen yıl 54 milyon metreküplük ihracat yapmıştı. Tacikistan hükümeti, bu yıl Özbekistan'dan yaklaşık 200 milyon metreküp doğal gaz satın almayı öngörüyor. Tacik makamları, Özbek doğal gazının bin metreküpüne 120 dolar ödüyor.

İki ülke ilişkilerinde 9 yıl devam eden soğukluğun sona erip ilişkilerin normalleşmesiyle birlikte Tacikistan geçen yıl Özbekistan'a yeniden elektrik ihraç etmeye, Özbekistan da Tacikistan'a doğal gaz satmaya başlamıştı.

Özbekistan'da yıllık ortalama 60 milyar metreküp doğal gaz üretilirken, bunun önemli kısmı ülke içinde tüketiliyor, 10-12 milyar metreküp doğal gaz ise Çin, Rusya ve diğer ülkelere ihraç ediliyor.