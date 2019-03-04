Son Dakika Haberleri: Özbekistan-Tacikistan Arasında Yine Bir Sınır Kapısı Açıldı

Özbekistan-Tacikistan Arasında Yine Bir Sınır Kapısı Açıldı

1 saat önce

TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Babatağ" sınır kapısı, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete başladı.

Özbekistan-Tacikistan Arasında Yine Bir Sınır Kapısı Açıldı, System.String[]
TAŞKENT (AA) – Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Babatağ" sınır kapısı, uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete başladı.


Tacikistan Sınır Koruma Birlikler Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, yeniden faaliyete başlayan sınır kapısının açılışına ilişkin tören düzenlendi.

Her iki ülkeden çok sayıda vatandaşın da yer aldığı törende, Özbekistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Ruslan Mirzayev ile Tacikistan Sınır Koruma Birliği Komutanı Racabali Rahmanali de hazır bulundu.

Törende, ülkenin Özbekistan ile sınırındaki "Babatağ" sınır geçiş noktası yeniden hizmete açıldı.

Söz konusu sınır kapısı Tacikistan'ın Hisar ve Özbekistan'ın Sariasya ilçelerini birbirine bağlayacak.


Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'ın geçen sene Özbekistan'a yaptığı ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile yaptığı görüşmede "Babatağ" sınır kapısının açılmasına ilişkin mutabakat sağlanmıştı.


Geçen sene Özbekistan ile Tacikistan arasındaki "Cartepa", "Kuşkent", "Uçturgan", "Havastabad", "Bekabad", "Pap", "Ravat", "Gülbahar" karayolu ve "Amuzang" demir yolu sınır kapıları uzun bir aradan sonra yeniden faaliyete açılmıştı.


Tacikistan'ın kurmak istediği hidroelektrik santrale Özbekistan'ın karşı çıkmasından dolayı iki ülke arasında anlaşmazlıklar meydana gelmiş ve bunun üzerine 2005-2008 yıllarında bazı sınır kapıları kapatılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:54 Kaynak: AA

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