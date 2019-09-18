Son Dakika Haberleri: Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı
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Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı

50 dakika önce

Özbekistan'ın Namangan bölgesindeki Gurumsaray poligonunda Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı Merkez-2019 ortak askeri tatbikatı başladı.

Özbekistan-Tacikistan ortak tatbikatı başladı, System.String[]

Özbekistan'ın Namangan bölgesindeki Gurumsaray poligonunda Özbekistan ve Tacikistan silahlı kuvvetlerinin katıldığı Merkez-2019 ortak askeri tatbikatı başladı.


Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin Tacikistan sınırındaki Namangan vilayetinde bulunan Gurumsaray poligonunda başlayan ortak askeri tatbikatta yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çetelere karşı mücadelede iş birliği konusu işlenecek.


Bu yıl ikincisi düzenlenen ve 100'den fazla Özbek ve Tacik askerinin katıldığı tatbikatta Özbekistan silahlı kuvvetlerine ait askeri araç ve teçhizatlar da kullanılacak.


Özbekistan Savunma Bakan Birinci Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Pavel Ergaşev, yaptığı konuşmada, tatbikatın iki ülke arasındaki askeri alandaki ilişkilerin pekiştirilmesine ve askeri hazırlığın artırılmasına önemli katkı sağlayacağını belirterek, tatbikata katılan Özbek ve Tacik askerlere başarılar diledi.


Tacikistan Kava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı İhtiyar Ohunzade de ortak tatbikatın Özbekistan ile Tacikistan silahlı kuvvetleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, söz konusu organizasyon için Özbek tarafına teşekkür etti.

Terör gruplarının tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesinde ortak hareket etme temasının işleneceği tatbikat, hafta sonu sona erecek.

Eylül 2018'de Tacikistan'ın Özbekistan sınırındaki Soğd bölgesinde bulunan Çoruhdayron poligonunda iki ülke tarihinde ilk defa ortak askeri tatbikat düzenlenirken, terörle mücadele konusunun işlendiği tatbikata 500'den fazla Tacik ve yaklaşık 100 Özbek asker katılmıştı.

2017'de iki ülke savunma bakanlıkları arasında askeri ve askeri-teknik ilişkilerin geliştirilmesini ve ortak askeri tatbikatların yapılmasını öngören iş birliği anlaşması imzalanmıştı.

Tacikistan, Özbekistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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