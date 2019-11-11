Özbekistan tanıtım toplantısı 13 Kasım'da BTK'de yapılacak

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Özbekistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından ortaklaşa düzenlenen Özbekistan Ülke Tanıtım Toplantısı, 13 Kasım Çarşamba günü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek.

EkoAvrasya'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, programda Türkiye ile Özbekistan ilişkilerinin seyri içinde yeni yatırım ve iş imkanları değerlendirilecek.

Program kapsamında, diplomatik ilişkilerinde 28'inci yılı kutlayan iki ülkenin, iş birliklerini ekonomiden savunma sanayine, eğitimden kültüre, çevreden enerjiye, tarımdan turizme her alanda daha da güçlendirmesi ve stratejik ortaklığın altyapısının geliştirilmesi hedefleniyor.