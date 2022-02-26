Özbekistan: Tüm anlaşmazlık ve gerginlikler uluslararası hukuk temelinde çözülmeli - Son Dakika
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Özbekistan: Tüm anlaşmazlık ve gerginlikler uluslararası hukuk temelinde çözülmeli

26.02.2022 16:13
Özbekistan: Tüm anlaşmazlık ve gerginlikler uluslararası hukuk temelinde çözülmeli

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Tüm anlaşmazlıklar ve gerginlikler yalnızca uluslararası hukuk temelinde çözülmelidir.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Basın Sözcüsü Şerzad Asadov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin, "Tüm anlaşmazlıklar ve gerginlikler yalnızca uluslararası hukuk temelinde çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Asadov, yaptığı yazılı açıklamayla, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin Özbekistan'ın tutumu hakkında bilgi verdi.

Mirziyoyev'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Asadov, iki liderin görüşmede ikili ilişkilerdeki güncel konuların yanı sıra Ukrayna'daki duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu bildirdi.

Asadov, Putin'in "Ukrayna'ya askeri operasyon düzenleme kararının nedenleri ve koşulları konusunda Mirziyoyev'i bilgilendirdiğini", Mirziyoyev'in de "tarafların durumu mümkün olan en kısa sürede çözmek ve gerginliğin tırmanmasını önlemek için karşılıklı olarak kabul edilebilir yollar bulmalarını umduğunu" vurguladığını aktardı.

Özbekistan'ın bu konuda dengeli ve tarafsız bir tutum izlediğinin altını çizen Asadov, "Ülkemizin hem Rusya hem de Ukrayna ile her zaman yakın ve dostane ilişkileri olmuştur. Geniş bölgemizde barış, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmanın olmasından yanayız. Tüm anlaşmazlıklar ve gerginlikler yalnızca uluslararası hukuk temelinde çözülmelidir." ifadelerini kullandı.

Putin ve Mirziyoyev, dün telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Özbek makamları, iki liderin Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldığını kaydederek, görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi vermemişti. Kremlin ise görüşmede Mirziyoyev'in Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği eylemleri "anladığını" açıkladığını aktarmıştı.

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Vladimir Putin, Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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