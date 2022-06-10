Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor - Son Dakika
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Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor

10.06.2022 11:42

Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil, Türkiye'deki üniversite sanayi iş birliğini model almak istediklerini belirterek iki ülke üniversitelerinin ortak bilimsel çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

Özbekistan Yüksek Eğitim Rektör Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurakhmanov Odil, Türkiye'deki üniversite sanayi iş birliğini model almak istediklerini belirterek iki ülke üniversitelerinin ortak bilimsel çalışmalar yürütebileceklerini söyledi.

Taşkent Devlet Ulaştırma Üniversitesi Rektörü olarak da görev yapan Prof. Dr. Odil, İzmir'de düzenlenen Türk-Özbek Teknik Yükseköğretim Kurumları Forumu toplantısında AA muhabirine açıklamada bulundu.

İki ülke ilişkilerinin her geçen gün geliştiğini, stratejik iş birliği çerçevesinde ilerlediklerini belirten Odil, Özbekistan'da üniversite sayısının 165'e yükseldiğini, öğrenim kadrosuna Türkiye'den gelen akademisyenlerin de önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Teknoloji transfer ofisleri

Çok sayıda Özbek öğrencinin de yüksek öğretimine Türkiye'de devam ettiğini hatırlatan Odil şöyle konuştu:

"Türkiye'deki üniversitelerin teknik ve mühendislik alanlarında çok yüksek bir seviyede olduğunu biliyoruz. Burada biriken tecrübeyi biz de öğrenerek görmek istiyoruz. Türkiye ile çift diploma, doktora, yüksek lisans ve lisans programları ile laboratuvarda birlikte bilimsel çalışmalar yapmak istiyoruz. Türkiye'deki teknik ve mühendislik alanındaki müfredat, işverenlerin istekleriyle ele alınarak düzenlenmiş. Bunun çok iyi ve kullanışlı bir sistem olduğunu biliyoruz. Biz de kuracağımız teknoloji transfer ofisleriyle bu müfredatı kendimize adapte ederek uygulamak istiyoruz."

Odil, Özbekistan'ın üçüncü kalkınma dönemini yaşadığını aktararak "Bu süreçte Türkiye'deki bilim insanlarının Özbekistan'a yardımcı olmalarını umut ediyoruz. Türkiye'den gelen öğretim üyelerine üniversitelerimizin kapısı açık. Onların doktora, yüksek lisans öğrencilerine danışmanlık yapmalarını sağlamak çalışmalar yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da 2 ay önce yaptığı Özbekistan ziyaretinde 11 üniversiteyle 50 protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Budak, üniversiteleriyle Azerbaycan Devlet Tarım Üniversitesi (ADAU) arasında ziraat mühendisliği alanında yürütülen "Uluslararası Çift Diploma Eğitim Programı'nın başarılı bir şekilde devam ettiğini, aynı çalışmayı Özbekistan ile de yapmak istediklerini vurguladı.

Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor
Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor
Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor
Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan, Türkiye'deki mühendislik müfredatını transfer etmek istiyor - Son Dakika

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