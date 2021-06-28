Özbekistan-Türkiye İş Forumu - DEİK Başkanı Nail Olpak

Salgında örnek gösterilen ülke yine kapandı! Sebebi Türkiye'yi de tedirgin edecek cinsten

DEİK Başkanı Nail Olpak:

"Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini bekliyoruz. Farklı şehirlerde de iş birliklerimizin geliştirilebilmesini teminen İstanbul ve Ankara çıkışlı hava yolu seferlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması da olumlu bir adım olacaktır"

" Özbekistan'da, krediye erişmekte zorluk bulunmuyor. Kredi şartları ve faiz oranları alanında yapılacak çalışmalar, iş birliğimizi artıracaktır"

İSTANBUL (AA) – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Özbekistan'da yürütülecek özellikle turizm projelerinde, Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini beklediklerini belirterek, "Farklı şehirlerde de iş birliklerimizin geliştirilebilmesini teminen İstanbul ve Ankara çıkışlı hava yolu seferlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması da olumlu bir adım olacaktır." dedi.

DEİK açıklamasına göre, Özbekistan- Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı-Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkan Yardımcısı Ercan Bulut'un katılımlarıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirildi.

Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Eş Başkanı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KEK 6. Dönem Toplantısı vesilesiyle Özbekistan ziyareti kapsamında düzenlenen Özbekistan-Türkiye İş Forumu'na, iki ülkeden yaklaşık 300 iş insanı katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nail Olpak, Türkiye ile Özbekistan arasında 2 milyar doları aşkın ticaret hacmi bulunduğunu belirterek, "Ancak bu rakamı iki dost ülke için, bizim için yeterli bulmuyorum. ve bu noktada, devlet büyüklerimizin de desteğiyle, en büyük sorumluluk bizlere, iş dünyamıza düşüyor." ifadelerini kullandı.

Olpak, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için daha kararlı olacak, 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize giden yolda birbirimizin sözlerini ikiletmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tercihli Ticaret Anlaşması (TTA) çalışmalarının tamamlanarak en kısa sürede imzalanmasının iş dünyasının öncelikle beklediği konular arasında yer aldığını belirten Olpak, "Özbekistan'da, krediye erişmekte zorluk bulunmuyor. Kredi şartları ve faiz oranları alanında yapılacak çalışmalar, iş birliğimizi artıracaktır. Yönetim Kurulu üyesi olduğum Türk Eximbank'ın, Türkiye Özbekistan Ülke Kredisine ek olarak, yerleşik bankalar ile imzaladığı rotatif kredilerin artırılması ve çeşitlendirilmesi, iş dünyamıza kolaylık sağlayacaktır." açıklamasını yaptı.

"Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini bekliyoruz"

Olpak, Semerkant'a başkonsolosluk açılmasını çok olumlu karşıladıklarını aktararak, "Bundan sonra, bölgede yürütülecek özellikle turizm projelerinde, Türk iş dünyası temsilcilerine daha fazla fırsat verilmesini bekliyoruz. Farklı şehirlerde de iş birliklerimizin geliştirilebilmesini teminen İstanbul ve Ankara çıkışlı hava yolu seferlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması da olumlu bir adım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Salgının fiziki hareketliliği kısıtlamasının, dijitalleşme ve yapay zeka dönemine geçişi çok hızlandırdığını kaydeden Olpak, "Bunun iş hayatımıza nasıl yansımaları olacağını iyi düşünmeliyiz. Kaynak çeşitliğinin önemine inanırız. Ancak Kovid-19'la önemini daha iyi kavradık. Firmalarımız, rekabet ederken, ölçeği büyük olan yerlerle çalışmanın getirdiği avantajı kullanırlardı. Bir hizmet ya da ürünü ne kadar fazla arz edebilirseniz, rekabette öne geçme imkanınız olabilir. Ancak Kovid-19, tek bir kaynağa bağlı olmanın risklerini de net bir şekilde meydana çıkardı ve kaynak çeşitliliğini bir defa daha hayatımızın merkezine koydu. Bu çeşitliliği dostlarımızdan temin edelim." ifadelerini kullandı.

Olpak, uzaklık ve yakınlıkla ilişkili olarak düşünülen lojistikte, artık 'ulaşılabilirlik' kavramının konuşulduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kovid-19 ile birlikte, tedarik zinciri ve ulaşılabilirlik kavramı da hayatımızda daha önemli bir noktaya geldi ve anahtara kelimeler, 'tedarik zinciri' ve 'güven' oldu. Zannederim bunlar yeni dönemde hepimizin üzerinde çalışmamız gereken alanlardır. İki dost ülke, Türkiye ve Özbekistan'ın temsilcileri olarak, karşılıklı ticaret ve yatırımlarımızı güçlendirmek için daha çok gayret edeceğiz."