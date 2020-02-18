Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı - Son Dakika

Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı

7 saat önce

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene ilk defa 2 milyar 212 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı, System.String[]

Özbekistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi geçen sene ilk defa 2 milyar 212 milyon dolara ulaştı.

Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği, Özbekistan-Türkiye 2019 yılı ticaret hacmi ile ilgili verileri açıkladı.

Buna göre, 2018'de 1,7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki ticaret hacmi 2019'da ilk defa 2 milyar doların üzerine çıkarak 2 milyar 212 milyon dolar oldu.

Müşavirlik verilerine göre, iki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yüzde 26,6'lık artış kaydetti.

Geçen yıl Türkiye'nin Özbekistan'a yaptığı ihracat yüzde 19,4 artışla ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı ve 1 milyar 135,7 milyon dolar oldu.

Aynı dönem Türkiye'nin bu ülkeden ithalatı ise yüzde 35,3 artışla 1 milyar 76,2 milyon dolar olarak hesaplandı.

2019'da Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası 59,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

2018 yılında Türkiye-Özbekistan ticaret hacmi yüzde 16,2 artarak 1 milyar 747 milyon dolara ulaşmıştı. Bu dönemde Türkiye'nin Özbekistan'a ihracatı 951,4 milyon dolar, ithalatı 795,5 milyon dolar olurken, Türkiye'nin Özbekistan ile dış ticaretindeki fazlası da 155,9 milyon dolar olarak hesaplanmıştı.

Özbekistan, Taşkent, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı
Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem oldu Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, darbeci Hafter'e bağlı milislerin "Türk gemisini vurduk" iddiasını yalanladı Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Türkiye ve Rusya, Suriye'deki anlaşmalara bağlılığını teyit etti"

Son Dakika Haberleri
17:41 Ezgi Pekel'in ilk albümünün ilk klibi "Deliyim" yayınlandı
17:41 Gezi Parkı davasında karar çıktı! İşte detaylar
17:17 Göl manzaralı kayak keyfi ara vermiyor
17:09 Olaylı evlilikte flaş gelişme! Berk Oktay ile Merve Şarapçıoğlu boşandı
17:09 26. Saraybosna Film Festivali'nin jüri başkanı Oscar ödüllü Michel Hazanavicius oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2020 20:22:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan-Türkiye ticaret hacmi 2 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]