Özbekistan, Türkiye ve Pakistan Arasında Ortak Askeri Tatbikat
1 saat önce
TAŞKENT (AA) – Özbekistan Silahlı Kuvvetleri, Türkiye ve Pakistan ile ortak askeri tatbikat yapacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:40 Kaynak: AA
TAŞKENT (AA) – Özbekistan
Silahlı Kuvvetleri, Türkiye
ve Pakistan
ile ortak askeri tatbikat yapacak.
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 22- 27 Nisan
tarihlerinde ülkenin Cizzah bölgesindeki dağlık "Forish" poligonunda Özbekistan, Pakistan ve Türkiye'den silahlı kuvvetlerin katılımıyla ortak tatbikat düzenlenecek.
Açıklamaya göre, söz konusu ortak askeri tatbikat Özbekistan'ın Pakistan ve Türkiye ile aralarındaki mevcut askeri iş birliği planına göre gerçekleştirilecek.
Jandarma Genel Komutanlığında görevli uzmanlar, geçen sene "Foriş" poligonunda Özbekistan Milli Muhafız Birliği'ne terörle mücadele konusunda uygulamalı eğitim vermişti.
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