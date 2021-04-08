Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısı - Son Dakika

Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısı

08.04.2021 13:17
Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısı, System.String[]

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov başkanlığında, başkent Taşkent'te, Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov başkanlığında, başkent Taşkent'te, Özbekistan-Türkiye Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Pekcan, Özbekistan-Türkiye ilişkilerini kardeşlik ilişkilerine dayanan stratejik iş birliği olarak tanımladı.

Gerçekleştirdikleri görüşmelerin çok önemli olduğuna dikkati çeken Pekcan, çözüm odaklı yaklaşımlarından dolayı Özbekistan yönetimine de teşekkürlerini etti.

Pekcan, "Biz, Özbekistan'ın sayın Şevket Mirziyoyev önderliğindeki reform ve açılım sürecini başından itibaren destekliyoruz ve yaptıkları çalışmaları çok yakından izliyoruz. Türkiye'den iş dünyamızın çatı kuruluşlarının temsilcileriyle geldik. Türk iş adamlarından iş forumu yapılması konusunda çok yoğun bir talep gördük. Biz de pandemiden sonra geniş katılımlı iş forumu yapacağız ve Özbekistan'daki yatırım ve ticaret fırsatlarını size tanıtacağız, diye kendilerine söz verdik. İnşallah, böyle kalabalık bir heyetle geleceğiz." dedi.

Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 1 milyar dolar tutarında olduğunu anımsatan Pekcan, "İnşallah, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımları çok daha artacaktır. Günümüzde 2 milyar doları aşan dengeli bir ticaret hacmimiz var. ve bunu Cumhurbaşkanlarımızın hedeflediği 5 milyar dolar seviyesine getirmek için de Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'la müşterek olarak çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Pekcan, iki ülke arasında tercihli ticaret anlaşmasının hazırlanmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Teknik ekibin tercihli ticaret anlaşması üzerinde 2 gündür detaylı çalışma gerçekleştirdiğini belirten Pekcan, en kısa zamanda ticari-ekonomik ilişkileri daha da geliştirip artıracaklarını vurguladı.

Pekcan, Özbekistan ile ilişkileri ikili ve bölgesel alanda geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, bu doğrultuda orta koridorun güçlenmesini ve bölgenin de bu koridorda lojistik merkez haline gelmesini önemsediklerini dile getirdi.

Bakan Pekcan, "İkili ticari ilişkilerimizi Cumhurbaşkanlarımızın hedefleri doğrultusunda her iki ülkenin de refah düzeyine katkı sunacak 'kazan-kazan' modeliyle dengeli bir yapıda artırmayı ve geliştirmeyi sayın bakanla (Umurzakov) beraber destekliyoruz, teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Tüm konularda net anlaştık"

Umurzakov ise karşılıklı saygıya dayalı olarak tüm meseleleri ele aldıklarını kaydederek, "İki ülke arasındaki ekonomik yatırım ve diğer alanlardaki ilişkilerimizi ele alarak tüm konularda net anlaştık. Türk heyetini Özbekistan'da ağırlamaktan bahtiyarız. Sizleri Özbekistan'da ağırlamak bizim için büyük bir şereftir ve çok büyük bir mutluluk veriyor." dedi.

Toplantının ardından iki bakanın huzurunda Helal Akreditasyon Kurumu ve Özbekistan Akreditasyon Merkezi arasında "Helal Akreditasyon Alanına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakanı Abdulla Aripov ile bir araya gelen Pekcan, bugün ayrıca Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murodjon Azimov ile görüşecek.

Pekcan'a Özbekistan ziyaretinde Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren eşlik ediyor.

Başbakan Yardımcısı, Ruhsar Pekcan, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan-Türkiye yuvarlak masa toplantısı - Son Dakika


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