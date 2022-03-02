Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

02.03.2022 14:36
Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti

Özbekistan, son iki günde Ukrayna'da bulunan 1186 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Özbekistan, son iki günde Ukrayna'da bulunan 1186 vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak isteyen 1000'den fazla Özbek vatandaşının Polonya üzerinden tahliye edildiği bildirildi.

Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 1186 kişinin son iki günde Özbekistan Hava Yollarına ait uçaklarla ülkeye getirildiği, bugün yine 500'den fazla Özbek vatandaşının ülkeye getirileceği aktarıldı.

Açıklamada, halen Polonya'da 800'den fazla Özbek vatandaşının tahliye edilmek üzere beklediği vurgulandı.

Özbek makamlarına göre, Ukrayna'da 5 bine yakın Özbek vatandaşı bulunuyor. Özbek vatandaşlarının ilk grubu önceki gün Polonya üzerinden uçakla Taşkent'e getirilmişti.

YORUMLAR
500
Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı Oyuncaklarıyla Lviv'den ayrılan çocuklar Polonya'ya sığındı Ukraynalı anne 18 aylık bebeği için ailesini geride bırakıp Moldova'ya geçti Ukraynalı anne 18 aylık bebeği için ailesini geride bırakıp Moldova'ya geçti

Özbekistan, Ukrayna, Polonya, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Son Dakika


Son Dakika
14:34 İtalya'dan "Rusya'ya" şaka gibi yaptırım: Dostoyevski de yasaklandı
14:30 Nikahtan önce anne olmak istediğini söylemişti! Gökçe Bahadır'ın hamile olduğu iddia edildi
14:11 Kremlin Sözcüsü: Gece geç saatlere kadar Ukraynalı müzakerecileri bekleyeceğiz!
14:11 Kız öğrencisini taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı! O müdür, kamera kayıtları izlenince serbest bırakıldı
14:08 Rusya'nın en büyük destekçisi Belarus'a, AB'den yaptırım yağmuru! İhracat yapması yasaklanacak
14:06 Futbol sahalarında böyle eylem görülmedi: Hakem hatalarına karşı gözlerini kapattılar
14:05 Kaderin böylesine... Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, bir gün sonra babasının yanına gömüldü
14:02 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Bala Hatun'u görecek mi?
13:41 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'dan Üçüncü Dünya Savaşı uyarısı: Nükleer silahlar kullanılacak ve yıkıcı sonuçları olacak
13:38 Sadakatsiz dizisinde bu akşam ne oluyor? Asya gerçeği ortaya çıkarıyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 14:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: Özbekistan, Ukrayna'daki 1000'den fazla vatandaşını Polonya üzerinden tahliye etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement