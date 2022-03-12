Özbekistan, Ukrayna'daki 5 bin 634 vatandaşını tahliye etti - Son Dakika
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Özbekistan, Ukrayna'daki 5 bin 634 vatandaşını tahliye etti

12.03.2022 14:43
Özbekistan, Ukrayna'daki 5 bin 634 vatandaşını tahliye etti

Özbekistan'ın, Ukrayna'da bulunan 5 bin 634 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.

Özbekistan'ın, Ukrayna'da bulunan 5 bin 634 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda 5 bin 634 Özbek vatandaşının Polonya ve Romanya üzerinden tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, aralarında kadın, çocuk ve öğrencilerin de bulunduğu 5 bin 634 kişinin Özbekistan Hava Yolları tarafından 28 Şubat-11 Mart tarihleri arasında düzenlenen 25 uçak seferiyle ülkeye getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bu çerçevede Ukrayna'da bulunan Özbek vatandaşlarından 5 bin 536'sının Polonya, 98'inin ise Romanya üzerinden tahliye edildiği aktarıldı.

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Özbekistan, Ukrayna, Polonya, Özbek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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