Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye edecek - Son Dakika

Özbekistan, Rusya'nın askeri müdahalesine maruz kalan Ukrayna'daki vatandaşlarını Polonya üzerinden tahliye edecek.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna'daki durumun ağırlaşması nedeniyle bu ülkeden ayrılmak isteyen Özbek vatandaşlarının Polonya üzerinden tahliye edileceği bildirildi.

Açıklamada, Polonya'nın ilgili kurumlarının Özbek vatandaşlarının vizesiz Polonya'ya giriş yapmalarına izin verdiği kaydedilirken, sınır geçişlerinin toplu olarak ve Özbekistan'ın Kiev ve Varşova büyükelçilikleri görevlilerinin koordinasyonunda yapılacağı vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca Ukrayna'da halen 4 bin 300'e yakın Özbek vatandaşının bulunduğu aktarıldı.

Özbek makamları, Ukrayna'daki durumun ağırlaşması nedeniyle bu ülkede bulunan Özbek vatandaşlarının tahliye etmeye hazırlandığını ve bu çerçevede Ukrayna topraklarından ayrılmak isteyen vatandaşlarının listesi ve tahliye planı üzerinde çalışıldığını açıklamıştı.