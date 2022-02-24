Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor - Son Dakika
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Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

24.02.2022 16:13
Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor

Özbekistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından???????Ukrayna'daki vatandaşlarını durumun ağırlaşmasını dikkate alarak tahliye etmeye hazırlanıyor.

Özbekistan, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ardından???????Ukrayna'daki vatandaşlarını durumun ağırlaşmasını dikkate alarak tahliye etmeye hazırlanıyor.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev Büyükelçiliğinin durumun ağırlaşması ve ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesi nedeniyle Ukrayna topraklarından ayrılmak isteyen vatandaşlarının listesini ve tahliye planını hazırlamaya başladığı bildirildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapalı olması dikkate alınarak vatandaşların tahliye güzergahları ile tahliye uçaklarının kalkış rotaları üzerinde çalışıldığı aktarılarak, üçüncü bir ülkeyle tahliye konusunda mutabakata varıldığında Özbek vatandaşların büyükelçilik veya sosyal medya kanalları aracılığıyla bilgilendirileceği belirtildi.

Ukrayna'dan ayrılmak isteyen vatandaşların büyükelçilikle irtibata geçmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Ukrayna'da bulunan Özbekistan vatandaşlarından sakin olmaları ve büyükelçilik ile sürekli iletişim halinde olmaları istendi.

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Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Ukrayna'daki vatandaşlarını tahliye etmeye hazırlanıyor - Son Dakika


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