Özbekistan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika
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Özbekistan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

14.03.2022 20:04
Özbekistan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı

Özbekistan, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv şehrine taşıdı.

Özbekistan, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv şehrine taşıdı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Özbekistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin geçici olarak Lviv'e taşındığı bildirildi.

Büyükelçiliğin çalışmalarını Lviv'den yapmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, "Büyükelçilik mensupları, Özbek vatandaşlarını tahliye etmeye devam ediyor. Ukrayna'nın farklı bölgelerinde bulunan Özbek vatandaşlarıyla sürekli temas kurulmuş bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

???????Özbekistan, daha önce Rusya'nın savaş açması nedeniyle Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kalan 5 bin 634 Özbek vatandaşını Polonya ve Romanya üzerinden tahliye etmişti.

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Özbekistan, Ukrayna, Rusya, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki büyükelçiliğini Lviv'e taşıdı - Son Dakika


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