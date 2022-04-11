Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika
Üye Girişi

Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

11.04.2022 14:27
Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

Özbekistan hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderdi.

Özbekistan hükümeti, Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'ya insani yardım malzemesi gönderdi.

Ukrayna'nın Zakarpatya İl İdaresinden yapılan ve Özbek basınında da yer alan açıklamaya göre, Özbekistan hükümeti aralarında ilaç, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin yer aldığı 34 ton insani yardımı Ukrayna'ya ulaştırdı.

Zakarpatya İl İdaresi Başkanı Viktor Nikita, söz konusu insani yardımla ilgili yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın gönderdiği 34 ton insani yardımın bir Avrupa ülkesi üzerinden Zakarpatya bölgesine ulaştığını belirterek insani yardımın ilaç, gıda ve temel ihtiyaç ürünlerini içerdiğini aktardı.

İnsani yardımın derhal ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırılacağını vurgulayan Nikita, söz konusu yardımdan dolayı Özbekistan hükümetine teşekkür etti.

Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi
Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi

YORUMLAR
500
Rus tankı Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı Rus tankı Ukraynalı askerleri yakın mesafeden bombaladı Dünya Bankası: Savaş Ukrayna ekonomisini yüzde 45,1, Rusya ekonomisini de yüzde 11,2 daraltacak Dünya Bankası: Savaş Ukrayna ekonomisini yüzde 45,1, Rusya ekonomisini de yüzde 11,2 daraltacak

Özbekistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Abramovich'in satın alacağı kulüp Göztepe değil Valencia'ymış!
14:37 Münevver Karabulut'un babası, Garipoğlu ailesinin paylaştığı ve kızının öldürüldüğü koltuğun fotoğrafını unutamıyor!
14:29 Alkometre uzatan polis memurunun babası olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı! O eğlenceli anlar sosyal medyada ilgi gördü
14:29 Millet İttifakı'nın adaylarından biri olduğu yazılmıştı! Haşim Kılıç'tan ilk yorum: Benim dışımda gelişen bir konu
14:27 Ekrem İmamoğlu'ndan zam açıklaması: Belediyeler zam yapmanın sebebi değil sonucudur
14:26 Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay tek celsede boşandı
14:18 1+1 evde yakalanan 35 Afgan göçmen, günlerce aç ve susuzmuş
14:12 Saadet Partisi ile AK Parti arasında "Erbakan" atışması sürüyor: Hadi başka kapıya!
14:06 Beşiktaş'da yaşanan değişimi Ceyhun Kazancı açıkladı! Larin, Pjanic ve Batshuayi ile yollar ayrılıyor
13:57 Başak Dizer bebeklerine neden "Kurt" ismini vereceklerini anlattı: Kıvanç'la ilişkimiz o dizide başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2022 14:46:43. #1.11#
SON DAKİKA: Özbekistan Ukrayna'ya insani yardım gönderdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement