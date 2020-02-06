Özbekistan vatandaşlarının tahliyesini tamamladı - Son Dakika
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Özbekistan vatandaşlarının tahliyesini tamamladı

7 saat önce

Özbekistan, Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesini tamamladı.

Özbekistan vatandaşlarının tahliyesini tamamladı, System.String[]

Özbekistan, Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesini tamamladı. Son 251 kişiyi tahliye eden üçüncü uçak, Özbekistan'a inişini gerçekleştirdi.


Çin'de yayılmaya başlayan ve dünya genelinde korkuya neden olan korona virüsü salgını nedeniyle ülkelerin vatandaşlarını Çin'den tahliye etme çalışmaları devam ediyor. Özbekistan'ın Çin'den tahliye ettiği son 251 kişiyi taşıyan üçüncü uçak bugün Taşkent Havalimanı'na inişini gerçekleştirdi. Gelen yolcular korona virüsü şüphesi olmamasına rağmen gözlem amacıyla hastanelerde karantinaya alındı.


Özbekistan, Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesi için toplamda 3 tahliye uçuşu gerçekleştirdi. 4 Şubat'ta gerçekleştirilen ilk uçuşta 250 Özbekistan vatandaşı tahliye edilirken, ikinci uçuş 5 Şubat'ta gerçekleştirilmiş ve 79 Özbekistan ve 5 Kazakistan vatandaşı tahliye edilmişti. Bugün gerçekleştirilen üçüncü uçuşla 251 Özbekistan vatandaşı tahliye edilirken, Özbekistan Çin'de bulunan vatandaşlarının tahliyesini tamamlamış oldu. - TAŞKENT

Çin Halk Cumhuriyeti, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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