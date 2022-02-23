Özbekistan, vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili Kazakistan'dan bilgi istedi - Son Dakika
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Özbekistan, vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili Kazakistan'dan bilgi istedi

23.02.2022 12:25
Özbekistan, vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili Kazakistan'dan bilgi istedi

Özbekistan'ın, ocak ayında Kazakistan'da meydana gelen olaylarla ilgili Özbek vatandaşlarının tutuklanmasına yönelik Kazakistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.

Özbekistan'ın, ocak ayında Kazakistan'da meydana gelen olaylarla ilgili Özbek vatandaşlarının tutuklanmasına yönelik Kazakistan Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bildirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yusuf Kabulcanov yaptığı açıklamada, Özbekistan'ın Nur-Sultan Büyükelçiliğinin bu ülkede ocak ayında meydana gelen olayların ardından Özbek vatandaşlarının tutuklanmasıyla ilgili Kazakistan Dışişleri Bakanlığına bir nota gönderdiğini kaydetti.

Özbek Büyükelçiliğince gönderilen notada, Kazakistan Dışişleri Bakanlığından, tutuklanan Özbek vatandaşları, onların tutulduğu yerler ve tutuklanma sebepleri hakkında tam bilgi verilmesinin istendiğini kaydeden Kabulcanov, ayrıca Kazakistan'daki Özbek diplomatik misyonlarının personeli için tutuklularla bir konsolosluk görüşmesi düzenlenmesi talebinde bulunulduğunu aktardı.

Kabulcanov, Özbekistan'ın Nur-Sultan'daki Büyükelçiliği ile Almatı ve Aktau'daki Başkonsoloslukların Kazakistan'ın emniyet birimleriyle sürekli temas halinde olduğunu dile getirdi.

Daha önce Kazak Ombudsmanı Elvira Azimova, ülkedeki olaylarla ilgili 14'ü Özbekistan vatandaşı olmak üzere 18 yabancının gözaltına alındığını açıklamıştı.

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Özbekistan, Kazakistan, Özbek, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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