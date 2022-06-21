Özbekistan ve Azerbaycan stratejik ortaklığı derinleştirecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve kapsamlı iş birliğinin genişletilmesine ilişkin deklarasyonu imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre, resmi ziyaretle Taşkent'e gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev için "Göksaray" Cumhurbaşkanlığı Sarayında resmi kutlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Mirziyoyev ile Aliyev arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler düzenlendi.

Görüşmede ülkeler arasındaki ticari-ekonomik, yatırım, sanayi, petrol-gaz, gaz-kimya, tekstil, inşaat, gıda ve tarım alanlarındaki iş birliğinin geliştirilmesi meselelerini ele alan cumhurbaşkanları, ayrıca taşımacılık alanındaki iş birliğinin genişletilmesi, ulaşım koridorlarının geliştirilmesi ve taşımacılık tarifelerinin iyileştirilmesi konularını gözden geçirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, Azerbaycan'ın Özbekistan'ın yakın dostu ve sınanmış, güvenilir stratejik ortağı olduğunu kaydederek, iki ülkenin ortak dil, din, gelenek ve kültüre sahip olduğunu vurguladı.

Mirziyoyev, iki ülke arasındaki karşılıklı menfaatlere dayalı iş birliğinin üst düzeye ulaştığını, ülkeler arasındaki dostluk ve karşılıklı anlayışın güçlendiğini belirterek, Özbekistan-Azerbaycan stratejik ortaklığını daha da genişletme ve yeni içerikle zenginleştirme konusunda kararlı olduklarını dile getirdi.

Aliyev de bu ziyaretinin ülkeler arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin sağlam temellere dayandığının bir kanıtı olduğunu kaydederek, "Günümüzde Özbekistan'ı, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in liderliğinde, güçlü, bağımsız, bağımsız bir dış politika yürüten, kendi kaynaklarına dayanan, sosyo-ekonomik kalkınmada büyük başarılar elde eden bir devlet olarak görmekten çok mutluyuz. Özbekistan'ın Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde bağımsızlığını, savunma kabiliyetini, ekonomik potansiyelini güçlendirme, sosyal sorunları çözme ve şehir planlamasında ne gibi büyük başarılar elde ettiğini görmek için son 5-6 yılın istatistiksel rakamlara bakmak yeterli." dedi.

Bakü-Tiflis- Kars demiryolunun kullanılması konusunda anlaştı

Görüşmede ortak projelerin hayata geçirilmesi, üçüncü ülkelere ihracatın arttırılmasının önemini vurgulayan liderler, bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars demir yolu da dahil ulaşım koridorlarını kullanarak bu alandaki çalışmaların verimliliğinin arttırılması, transit geçişlerle ilgili engellerin ortadan kaldırılması için ulaştırma bakanları başkanlığında bir çalışma grubunun oluşturulması konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede, iki ülke başkentleri ve büyük şehirleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalan cumhurbaşkanları, bu çerçevede bu yıl Taşkent'te ilk bölgesel iş forumu ve sanayi fuarının düzenlenmesi konusunda anlaştı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Aliyev, Özbekistan ve Azerbaycan arasında stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve kapsamlı iş birliğinin genişletilmesine ilişkin deklarasyona imza atarken, iki ülke arasında ayrıca bölgeler arası iş birliği, sanayi, kara yolu taşımacılığı, yasa dışı göçle mücadele, askeri, askeri-teknik ve turizm alanlarındaki iş birliğini içeren 18 anlaşma imzalandı.

Aliyev ve Mirziyoyev, bugün ayrıca Taşkent'te Azerbaycan'ın merhum cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in adını taşıyan cadde ile Haydar Aliyev'in heykelinin açılış törenine katıldı, ardından da Taşkent'teki Bağımsızlık Anıtı'na çelenk bıraktı.???????