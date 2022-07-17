Özbekistan ve Dünya Bankası, Elektrik Arzını Geliştirmek Amacıyla 420 Milyon Dolarlık Proje Başlattı - Son Dakika
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Özbekistan ve Dünya Bankası, Elektrik Arzını Geliştirmek Amacıyla 420 Milyon Dolarlık Proje Başlattı

17.07.2022 12:34
Özbekistan ve Dünya Bankası, Elektrik Arzını Geliştirmek Amacıyla 420 Milyon Dolarlık Proje Başlattı

TAŞKENT, 17 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan Enerji Bakanlığı ve Dünya Bankası'nın ülkedeki ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ve Dünya Bankası güvenilir enerji tedariki sağlamak amacıyla 420 milyon ABD doları değerinde bir projeye başladı.

TAŞKENT, 17 Temmuz (Xinhua) -- Özbekistan Enerji Bakanlığı ve Dünya Bankası'nın ülkedeki ofisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Özbekistan ve Dünya Bankası güvenilir enerji tedariki sağlamak amacıyla 420 milyon ABD doları değerinde bir projeye başladı. Açıklamada, Cuma günü başlatılan ve Özbekistan Ulusal Elektrik Şebekesi'nin performansını geliştirmeyi hedefleyen projenin Uluslararası Kalkınma Derneği'nden 380 milyon dolarlık, Yeşil İklim Fonu'ndansa (GCF) 43 milyon dolarlık kredi ile destekleneceği kaydedildi. Dünya Bankası'na göre Özbekistan fonlara çok düşük faiz oranlarıyla ve 40 yıla varan en uzun geri ödeme vadesiyle ulaşacak. GCF ise seçilen proje faaliyetlerini kapsayacak şekilde 4 milyon dolarlık hibe de sağlayacak.

Özbekistan, çoğu Sovyet döneminde inşa edilmiş ve ekonomik olarak ömrünü tamamlamış bulunan 250.000 kilometreden fazla elektrik iletim ve dağıtım hattına sahip bulunuyor. Bankadan yapılan açıklamada, "Eski altyapı, net üretimin yüzde 20'si olarak tahmin edilen yüksek oranda elektrik kayıplarına neden oluyor. Ayrıca bu yüzden meydana gelen sık elektrik kesintileri, ekonomik faaliyetlere ve ülke genelinde vatandaşların refahına da zarar veriyor" denildi. Proje, iletim şebekesinin özel sektör tarafından üretilen yenilenebilir enerjiyi entegre etme kapasitesini geliştirerek ülkenin enerji geçişini desteklemeyi hedefliyor. Bu proje Özbekistan'ı Afganistan, Kazakistan ve Tacikistan'ın elektrik sistemlerine bağlayan iletim altyapısını iyileştirip genişleterek Orta Asya'da bölgesel elektrik ticaretinin gelişmesine yardımcı olacak.

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Kaynak: Xinhua

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