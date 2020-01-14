Özbekistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları Afganistan'daki durumu görüştü - Son Dakika

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Hint mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Kamilov, temaslarda bulunmak üzere gittiği Hindistan'da mevkidaşı Jaishankar ile görüştü.



Görüşmede, iki ülke arasındaki iş birliklerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Afganistan meselesini detaylı olarak görüşen Kamilov ve Jaishankar, ülkedeki durumun en kısa zamanda istikrara kavuşmasından yana olduklarını vurguladı.



Bakanlar ayrıca Afganistan konusunda alınan kararların hayata geçirilmesinde Ocak 2019'da Semerkant'ta düzenlenen "Hindistan-Orta Asya-Afganistan Diyaloğu" Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın süreklilik kazanmasının da etkili olacağını kaydetti.

Geçen sene Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen "Hindistan-Orta Asya-Afganistan Diyaloğu" Dışişleri Bakanları Birinci Toplantısı'nda, Afganistan'ın istikrara kavuşturulması ve bu ülkeyi bölgesel iş birliği sürecine kazandırma konuları ele alınmıştı.