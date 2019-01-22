Özbekistan ve Hindistan Uranyum Tedariği Anlaşması İmzaladı
1 saat önce
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Hindistan’a yaptığı ziyarette mevkidaşı Modi ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında uranyum satışı dahil birçok anlaşmaya imza atıldı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev 17-18 Ocak tarihlerinde Hindistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Gucarat Global Zirvesi’ne katılarak burada Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi ile bir araya geldi. Görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasında birçok anlaşma […]The post Özbekistan ve Hindistan uranyum tedariği anlaşması imzaladı appeared first on Enerji Enstitüsü.
Özbekistan Cumhurbaşkanı
Mirziyoyev, Hindistan
'a yaptığı ziyarette mevkidaşı Modi ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında uranyum satışı dahil birçok anlaşmaya imza atıldı.
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev
17-18 Ocak tarihlerinde Hindistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Gucarat Global Zirvesi'ne katılarak burada Hindistan Cumhurbaşkanı Narendra Modi
ile bir araya geldi. Görüşmeler çerçevesinde iki ülke arasında birçok anlaşma imzalandı. Özbekistan ve Hindistan arasındaki ilişkiler son yıllarda ekonomik alanda artış yaşadı. Özbekistan'ın başkenti Taşkent
'teki teknopark ve Andican şehrindeki ecza fabrikasının Hindistanlı ortaklarla beraber inşa edildiği vurgulandı. Görüşmede Hindistan'ın Eximbank
kuruluşu tarafından Özbekistan'daki altyapı yatırımlarında kullanılmak üzere 200 milyon dolar kredi verilmesi yönünde anlaşma imzalandı.
Görüşmede en dikkat çekici anlaşma ise nükleer enerji alanında yaşandı. Özbekistan ve Hindistan arasında uzun dönemli uranyum tedariği anlaşması imzalandı. Halihazırda 2014 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşma ile Özbekistan yıllık 500 tona kadar uranyumun Hindistan'a satışını gerçekleştiriyordu. Ayrıca Özbekistan dünyada uranyum rezervleri sıralamasında en üst sıralarda bulunuyor. Ülke, uranyum üretiminde ise dünyada 7. sırada yer alıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 06:35
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