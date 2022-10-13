Özbekistan ve İran arasında "sadeleştirilmiş vize rejimi" yürürlüğe girdi

Özbekistan ile İran arasında sadeleştirilmiş vize rejimi uygulanmaya başlandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Özbekistan ile İran arasında iş ve bilim çevrelerinin temsilcileri ile turist gruplarının vize işlemlerinin sadeleştirilmesine ilişkin iki ülke arasında daha önce imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girdiği bildirildi.

Bu anlaşmanın İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 14-16 Eylül'de Özbekistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette imzalandığı anımsatılarak, 11 maddeden oluşan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin daha da güçlendirilmesine, ticari-ekonomik, turizm, ilmi ve bilimsel ilişkilerin geliştirilmesine hizmet edeceği vurgulandı.

Özbekistan hükümeti, ülkede turizmin geliştirilmesine yönelik aldığı kararlar kapsamında 70'e yakın ülkeye vize muafiyeti sağlarken, 130'dan fazla ülkeye de sadeleştirilmiş vize rejimi uyguluyor.???????