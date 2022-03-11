Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu - Son Dakika

Özbekistan ile İran arasında Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturuldu.

Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin katılımıyla başkent Taşkent'te Ortak Güvenlik Komisyonu'nun ilk toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde Mahmudov ve Şemhani, Ortak Güvenlik Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre belge, ortak komisyonun kurulmasının yanı sıra iki ülke arasında terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır ötesi organize suçlarla mücadelede iş birliğinde yasal altyapı teşkil edecek.

Şemhani, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ortak komisyonun Taşkent'te yapılan ilk toplantısının yapıcı ve olumlu sonuçlarını vurgulayan taraflar, ticaret, ekonomi, ulaşım ve taşımacılık alanlarındaki projeleri, bölgesel güvenliğin sağlanmasında iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki durumu ve bu ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için alınacak yardım tedbirlerini ele aldı.