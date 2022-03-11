Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu - Son Dakika
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Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu

11.03.2022 10:07
Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu

Özbekistan ile İran arasında Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturuldu.

Özbekistan ile İran arasında Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturuldu.

Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ile İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani'nin katılımıyla başkent Taşkent'te Ortak Güvenlik Komisyonu'nun ilk toplantısı düzenlendi.

Toplantı öncesinde Mahmudov ve Şemhani, Ortak Güvenlik Komisyonu'nun kurulmasına ilişkin belgeyi imzaladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre belge, ortak komisyonun kurulmasının yanı sıra iki ülke arasında terörizm, aşırıcılık, uyuşturucu kaçakçılığı ve diğer sınır ötesi organize suçlarla mücadelede iş birliğinde yasal altyapı teşkil edecek.

Şemhani, ülkedeki temasları kapsamında ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ortak komisyonun Taşkent'te yapılan ilk toplantısının yapıcı ve olumlu sonuçlarını vurgulayan taraflar, ticaret, ekonomi, ulaşım ve taşımacılık alanlarındaki projeleri, bölgesel güvenliğin sağlanmasında iş birliğinin yanı sıra Afganistan'daki durumu ve bu ülkedeki insani krizin üstesinden gelmek için alınacak yardım tedbirlerini ele aldı.

Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu
Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu

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Togo Cumhuriyeti, Ali Şemhani, Özbekistan, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan ve İran, Ortak Güvenlik Komisyonu oluşturdu - Son Dakika


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