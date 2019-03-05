Son Dakika Haberleri: Özbekistan ve Rusya, Hava Sahalarını Karşılıklı Askeri Uçuşlara Açıyor

Özbekistan ve Rusya, Hava Sahalarını Karşılıklı Askeri Uçuşlara Açıyor

1 saat önce

Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor.

Özbekistan ve Rusya, Hava Sahalarını Karşılıklı Askeri Uçuşlara Açıyor, System.String[]
Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya ve Özbekistan hava sahalarının iki ülkenin askeri uçakları tarafından kullanılmasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, hükümete ait Halk Sözü gazetesinde yayımlandı.

Taşkent'te Özbekistan ve Rusya savunma bakanları tarafından 12 Ekim 2018'de imzalanan anlaşma, iki ülkenin devlet başkanları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 04:18 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Rusya Federasyonu, Güncel
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