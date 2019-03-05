Özbekistan ve Rusya, Hava Sahalarını Karşılıklı Askeri Uçuşlara Açıyor

Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor.

Rusya ve Özbekistan, hava sahalarını iki ülkenin askeri uçaklarına açıyor.



Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya ve Özbekistan hava sahalarının iki ülkenin askeri uçakları tarafından kullanılmasını öngören anlaşmayı onayladı. Anlaşma, hükümete ait Halk Sözü gazetesinde yayımlandı.



Taşkent'te Özbekistan ve Rusya savunma bakanları tarafından 12 Ekim 2018'de imzalanan anlaşma, iki ülkenin devlet başkanları tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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