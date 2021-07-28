Özbekistan ve Tataristan heyetleri Gebze Kimya İhtisas OSB'ye ziyaret etti

Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ticaret Bürosu Başkanı Ramil Mavlyutov ve Özbekistan'ın kimya şirketi Uzkimyosanoat Yönetim Kurulu Başkanı Jubarek Mirzamahmudov ile beraberlerindeki heyet, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (GEBKİM OSB) gezdi.

GEBKİM'den yapılan açıklamaya göre, 24 Temmuz'da gerçekleşen ziyarette heyet, GEBKİM'in faaliyet alanı ve imkanlarının yanı sıra GEBKİM Anaokulu ve GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GEBKİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Türkiye'nin ilk kimya ihtisas OSB'si olarak alanında güçlü kimya üreticilerine ev sahipliği yaptıklarını ifade etti.

Geçen yıl GEBKİM şirketlerinin 600 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdiğini belirten Aracı, şunları kaydetti:

"GEBKİM, kimya üreticilerini bir araya toplayarak birbirinden beslenen, lojistik sorununun ortadan kalktığı bir ekosistem oluşturuyor. Bu durum daha çok şirketin üretim sahası olarak GEBKİM'i seçmesini sağlıyor. Uzkimyosanoat çevresinde GEBKİM'i rol model alacak, aynı ekosistemi kendi ülkelerinde yaşatabilecekleri bir proje hayata geçirmek isteniyor. Bu amaçla GEBKİM'den bir heyet, Özbekistan'ı ziyaret edecek."