Özbekistan ve Türkiye arasında yatırımların korunması ve çifte verginin önlenmesi anlaşmaları... - Son Dakika

Özbekistan ve Türkiye arasında yatırımların korunması ve çifte verginin önlenmesi anlaşmaları...

Özbekistan ile Türkiye arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile gelirlerin çifte vergilendirilmesinin önlenmesi anlaşmasında değişikliğin yapılmasıyla ilgili protokol yürürlüğe girdi.

Özbekistan ile Türkiye arasında yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile gelirlerin çifte vergilendirilmesinin önlenmesi anlaşmasında değişikliğin yapılmasıyla ilgili protokol yürürlüğe girdi.

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Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in 25 Ekim 2017'de Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında iki ülke arasında imzalanan yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması ile Mayıs 1996'da imzalanan gelirlerin çifte vergilendirilmesinin önlenmesi anlaşmasında değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören protokol yürürlüğe girdi.

Açıklamaya göre, yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşması iki ülke yatırımcıları tarafından yapılan yatırımlara en çok kolaylıklar yaratılmasını öngörüyor, ayrıca yatırımcıların haklarının korunması, para, sermaye ve teknolojilerin transferinin kolaylaştırılması için yasal altyapı teşkil ediyor.

İki ülke arasında Nisan 1992'de imzalanan daha önceki anlaşmanın yerini alacak söz konusu anlaşma, günümüzdeki gelişmeleri dikkate alarak yatırımların karşılıklı teşviki ve koruma sisteminin daha da geliştirilmesini amaçlıyor.

Gelirlerin çifte vergilendirilmesinin önlenmesi anlaşmasında değişiklik ve eklemelerin yapılmasını öngören protokol ise iki ülkenin ilgili kurumları arasında bilgi değişiminin yeni düzenini ve vergilendirmeyle ilgili yeni normları içeriyor.

Anlaşmadaki değişiklikler, vergi şeffaflığının sağlanması ve iki ülke özel ve tüzel şahıslarınca vergi kaçakçılığının yapılmasına karşı mücadelede verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı, Özbekistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 14:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan ve Türkiye arasında yatırımların korunması ve çifte verginin önlenmesi anlaşmaları... - Son Dakika
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