Son Dakika Haberleri: Özbekistan ve Türkiye'den Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe İşbirliği

Özbekistan ve Türkiye'den Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe İşbirliği

1 saat önce

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında taşımacılık ve lojistik sektöründe işbirliği yapılması kararı alındı.

Özbekistan ve Türkiye'den Taşımacılık ve Lojistik Sektöründe İşbirliği, System.String[]
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz'ın Özbekistan ziyareti kapsamında, iki ülke arasında taşımacılık ve lojistik sektöründe işbirliği yapılması kararı alındı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz başkanlığındaki Türk heyetinin Özbekistan'daki temasları kapsamında iki ülke arasındaki taşımacılık ve lojistik sektöründe işbirliği konuları ele alındı. Türk heyeti, Özbekistan Dış Ticaret Bakanı Yardımcısı Badriddin Abidov tarafından kabul edildi. Ticari ve yatırım alanlarında işbirliğinin ele alındığı görüşmede, Özbek-Türk ortaklığında lojistik şirket kurulması, Türk yatırımıyla ulusal nakliyat şirketi olan "Orta Asya trans" araç parkının yenilenmesi, büyük depo ve buzdolabı kapasiteli uluslararası intermodal lojistik merkezi yapılması konusunda işbirliği yapılmasına ilişkin mutabakat sağlandı. - TAŞKENT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:12 Kaynak: İHA

Fahrettin Poyraz, Türkiye, Özbekistan, 3. Sayfa
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