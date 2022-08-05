Türk askeri hekimler, Özbek meslektaşlarına eğitim seminerlerine başladı

Özbekistan ve Türkiye milli savunma bakanlıkları arasında daha önce sağlanan mutabakat kapsamında ülkeye gelen Türk askeri hekimler, Taşkent'teki askeri hastanede görevli Özbek hekimlere eğitim seminerleri vermeye başladı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesinde görevli askeri hekimler bir ay boyunca Taşkent'teki askeri hastanede Özbek askeri hekimler için eğitim seminerleri düzenleyerek bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacak ve Özbek meslektaşlarıyla ameliyatlara katılacak.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Gülhane Tıp Fakültesi Kulak Burun, Boğaz Anabilim Dalı Başkanı, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, Hava Tabip Tuğgeneral Prof. Dr. Mustafa Gerek, konuyla ilgili olarak AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Gerek, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin giderek geliştiğini, bu çerçevede Özbekistan'ın Türkiye ile askeri tıp alanındaki iş birliğini de geliştirmek istediğini kaydederek, bu çerçevede Özbekistan Savunma Bakanlığının talebi üzerine 11 branştaki Türk akademik personelin bir ay boyunca Özbek meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağını belirtti.

"Hedefimiz, askeri tıp alanındaki Özbekistan-Türkiye iş birliğini ileri düzeye taşımak"

Özbekistan Savunma Bakanlığının talebi ve beklentisi kapsamında Özbek askeri sağlık sisteminin yeniden kurulması ve kurgulanması, daha fonksiyonel ve etkin bir biçimde çalışabilir hale gelmesini sağlamaya katkıda bulunacaklarını da dile getiren Gerek, şunları söyledi:

"Dolayısıyla dost ve kardeş ülke olan Özbekistan'ın sağlık alanında Türkiye ile yapacağı iş birliği sonucunda ülkenin askeri sağlık sistemi modern ve hizmet düzeyi kaliteli bir aşamaya ulaşmış olacaktır. Hedefimiz, askeri tıp alanındaki Özbekistan-Türkiye iş birliğini ileri düzeye taşımak, Özbek askeri sağlık makamlarının bizden talep ettikleri her konunda elimizden geldiğince destek olmak."

Özbek tarafıyla askeri sağlık iş birliği anlaşmasının imzalanmasına yönelik hazırlıkların Taşkent Askeri Ataşeliği üzerinden yürüdüğünü kaydeden Gerek, bu anlaşmanın imzalanması durumunda Özbek askeri hekimlerin Gülhane'de belli dönemlerde eğitim almaları ve ihtisas yapmalarının da mümkün olacağını belirtti.

"Türk doktorların vereceği eğitimler bir başlangıç olmasından dolayı çok kıymetli"

"Türk doktorların vereceği eğitimlerin bir başlangıç olmasından ve bu başlangıcın en iyi şekilde yapılacak olmasından dolayı çok kıymetli" olduğuna işaret eden Gerek, Türk doktorların Özbek meslektaşlarıyla bir ay boyunca hem teorik, hem pratik bilgi ve deneyim paylaşımında bulunacağını, ayrıca farklı ameliyatlara da gireceğini aktardı.

Özbekistan'da yeni kurulan ve yakında resmi açılışı Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in yapacağı askeri hastanenin çok modern tıbbi cihazlarla donatıldığını, bilgi ve deneyimin bu modern cihazlarla birleşmesi durumunda verimli sonuçlar ortaya çıkacağını ifade eden Gerek, hastaya sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin de artacağını vurguladı.

Gerek, açılış törenine kadar hastanenin bazı eksik alanlarını tamamlamak ve hastalara daha üst seviyede sağlık hizmetlerinin sunulmasını sağlamak için de destek olacaklarını sözlerine ekledi.