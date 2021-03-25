Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi - Son Dakika

Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi

25.03.2021 18:33

Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikat sona erdi.

Özbekistan ve Türkiye silahlı kuvvetlerinin düzenlediği ortak tatbikat sona erdi.

Ülkede temaslarını sürdüren Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Özbekistan Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Şuhrat Halmuhammedov, Surhanderya Valisi Tura Bobolov ve Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı üst düzey yetkilileriyle tatbikatın son gününü izledi.

Tatbikat senaryosuna göre, Özbek ve Türk özel kuvvet birlikleri devlet sınırlarını ihlal ederek yasa dışı yollarla ülkeye sızan silahlı çeteleri insansız hava araçlarıyla tespit ederek, onları havadan ve karadan düzenledikleri saldırılarla etkisiz hale getirdi.

Tatbikat kapsamında iki ülke askerleri 15 kilometrelik özel taktik koridorundan geçme, özel atış, yakın dövüş ve zorlu koşullarda hayatta kalma konularında ortak eğitimler yaptı. Katılımcılar, özel taktik eğitiminin yanı sıra ortak spor müsabakaları düzenledi.

Tatbikatın kapanışında konuşan Güler, "Bugün iki dost ve kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin ortak faaliyeti olan Özbekistan-Türkiye sınır güvenliği özel kuvvetler tatbikatı vesilesiyle atalarımızın geldiği bu topraklarda siz değerli konuklarımızla beraber kahraman Türk ve Özbekistan özel kuvvetler komutanlığı personeli ile bir arada bulunmanın haklı gurur ve heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Güler, Türkiye'nin ekipman ve askeri eğitim konularında Özbekistan'a her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydederek amaçlarının Özbekistan ile iş birliklerini geliştirmek olduğunu belirtti.

Halmuhammedov da Özbek ve Türk halklarının dostluk ve kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğunu, bundan dolayı ortak tatbikatı "Dostluk" diye adlandırdıklarını vurguladı.

Ülkesinin Türkiye ile iş birliğinin geliştirilmesine ayrıca önem verdiğini dile getiren Halmuhammedov, bu iş birliğini daha da geliştirmeye hazır olduklarının altını çizdi.

Halmuhammedov, Türk özel kuvvetleriyle iş birliğinde düzenlenen ortak tatbikatın her iki taraf için çok faydalı olduğunu ifade ederek bundan dolayı Türk tarafına teşekkür etti.

Törenin sonunda ortak tatbikatta başarılı olan Özbek ve Türk askerler ödüllendirildi.

Özbekistan'ın Afganistan sınırındaki Tirmiz şehrinde askeri poligonda 22 Mart'ta başlayan tatbikat, iki ülke arasındaki askeri iş birliği planı kapsamında düzenlendi.

Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi
Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi
Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi
Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi

Özbekistan, Tatbikat, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Son Dakika: Fenerbahçe Erol Bulut ile yollarını ayırdı Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi Denetlemeye takılan aracın ses sistemi polisi şaşkına çevirdi 19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu 19 yaşındaki genç, çalıştığı markette kafasına sıkılmış halde bulundu İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait uçak düştü Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı Bursa'da meydana gelen heyelan nedeniyle 7 bina boşaltıldı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı
Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu Emre Koç, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu         
19:08
Fenerbahçe'nin gündemindeki Okan Buruk: Bana şimdiye kadar teklif gelmedi Fenerbahçe'nin gündemindeki Okan Buruk: Bana şimdiye kadar teklif gelmedi         
18:12
Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı Burcu Çağrı ile anılan Emre Altuğ'un gizli aşkı ortaya çıktı         
17:44
UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı UKOME kararına minibüsçülerden tepki! Aracını yakmaya çalıştı         
17:40
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü Uruguay'da koronavirüs aşılarını taşıyan askeri helikopter düştü         
17:21
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı Engelli genci öldüresiye döven 'Delikanlı' Fırat durmuyor! Aranırken kavgada yakalandı         
16:34
Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler         
16:00
Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı         
15:53
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi Lüks sitede haşema ile havuza giremeyen kadın harekete geçti! Yönetime 7 bin TL ceza kesildi         
08:29
Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek Şevval Sam'ın karavana çevirdiği minibüsüyle ilgili herkesten gizlediği sarsıcı gerçek         
22:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 19:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Özbekistan ve Türkiye özel kuvvetler ortak tatbikatı sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei