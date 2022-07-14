Özbekistan ve Türkmenistan çok yönlü iş birliği ve stratejik ortaklığı derinleştirecek - Son Dakika
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Özbekistan ve Türkmenistan çok yönlü iş birliği ve stratejik ortaklığı derinleştirecek

14.07.2022 20:01
Özbekistan ve Türkmenistan çok yönlü iş birliği ve stratejik ortaklığı derinleştirecek

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, iki ülke arasında kapsamlı iş birliği ve stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, iki ülke arasında kapsamlı iş birliği ve stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriyi imzaladı.

Resmi ziyaretle Taşkent'e gelen Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov için "Göksaray" Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi karşılama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Mirziyoyev ile Berdimuhammedov arasında baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi.

Görüşmede ülkeler arasındaki ticari-ekonomik, petrol-gaz, enerji, kimya, otomotiv sanayi, elektronik, tekstil, ilaç, gıda, tarım ve sanayi sektörlerinde iş birliklerinin geliştirilmesi meselelerini ele alan cumhurbaşkanları, ayrıca bölgesel taşımacılık ve ulaşım koridorlarıyla ilgili konuları gözden geçirdi.

Cumhurbaşkanları, iki ülke halklarının ortak tarih, din, dil, gelenek ve göreneklere sahip olduğunu ve bu benzerliklerin Özbekistan-Türkmenistan iş birliğinin sağlam temellerini oluşturduğunu dile getirdi.

Görüşmede Mirziyoyev, bu ziyaretin iki ülke halkları arasında yüzyıllara dayanan dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin bir göstergesi ve tarafların ikili ilişkileri güçlendirme arzusunun teyidi, Türkmenistan ile iş birliğini güçlendirmenin Özbekistan'ın dış politikasının önceliklerinden olduğunu belirtti.

Mirziyoyev, bu ziyaretin Özbekistan-Türkmenistan stratejik ortaklık ilişkileri tarihinde yeni bir sayfa açacağını vurgulayarak, "Bu ilişkilerin temelinde uzun yıllardan beri devam eden dostluk ilişkileri, iyi komşuluk, karşılıklı güven ve destek var. Bizim için Türkmenistan, bölgede güvenilir ve önemli bir ortaktır. Geniş çaplı iş birliğini daha da geliştirmekte kararlıyız ve en yakın komşumuzla stratejik ortaklığımızı kapsamlı bir şekilde güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bu ziyaretin ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesi, kardeş ülkeler arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi ve kalite açısından üst seviyeye çıkarılmasında önemli rol oynayacağının altını çizen Mirziyoyev, Özbekistan'ın Türkmenistan'dan elektrik, gaz ve petrol ürünleri satın almak da dahil enerji alanındaki iş birliğini genişletmekten yana olduğunu ifade etti.

"Özbekistan ile iş birliğini sürdürmek ve genişletmekten yanayız"

Berdimuhammedov da daha önceki dönemlerde ikili ilişkilerin temelinin oluşturulduğunu ve güçlendirildiğini, iş birliği için kapsamlı bir siyasi ve yasal çerçevenin oluşturulduğunu anımsatarak, "Bu ziyaretimiz stratejik ortaklığa yeni bir soluk kazandırmayı amaçlıyor ve belirlenen hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Özbekistan ile iş birliğini sürdürmek ve genişletmekten yanayız." diye konuştu.

Berdimuhammedov, ülkesinin Özbekistan ile karşılıklı ticareti ve sanayi alanındaki iş birliğini geliştirmek istediğini kaydederek, iki ülkenin tarım, enerji, petrol-gaz, kimya, tekstil, makine ve ilaç sanayi sektörlerinde büyük bir iş birliği potansiyelinin bulunduğunu ve bu alanlardaki iş birliklerinin daha da geliştirilmesi için ciddi fırsatlara sahip olduğunu vurguladı.

Görüşmelerin ardından Mirziyoyev ve Berdimuhammedov, Özbekistan ile Türkmenistan arasında kapsamlı iş birliği ve stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi ve güçlendirilmesini öngören ortak bildiriye imza atarken, iki ülke arasında ayrıca ulaştırma ve kara yolları, turizm, su kaynaklarının ortak kullanımı, ticaret-ekonomi, bilim-teknik, kimya sanayi, dışişleri, gümrük, demir yolu, müzeler, adalet, gençlik politikaları, televizyon ve radyo yayıncılığı, sınır ticareti ile bölgeler arası işbirliğini içeren 19 anlaşma imzalandı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Özbekistan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özbekistan ve Türkmenistan çok yönlü iş birliği ve stratejik ortaklığı derinleştirecek - Son Dakika

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