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Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi - Son Dakika

Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi

13.11.2021 00:15

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince (AYBÜ) düzenlenen "Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu"na katılan Semerkant Devlet Üniversitesi akademisyenleri, Çubuk'ta incelemelerde bulundu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesince (AYBÜ) düzenlenen "Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu"na katılan Semerkant Devlet Üniversitesi akademisyenleri, Çubuk'ta incelemelerde bulundu.

İlçenin sosyal, eğitim, kültürel ve sanatsal yapısına hareketlilik getiren, iç ve dış tasarımıyla ilgi çeken Tarihi Bekir Ağlar Konağı ve Çubuk Şehir Müzesi'ni, çeşitli etkinlikler ve organizasyonlar için Çubuk'a gelenler de ziyaret ediyor.

"Uluslararası Dünden Bugüne Özbekistan Sempozyumu"na katılmak için Ankara'da bulunan Semerkant Devlet Üniversitesinin 16 akademisyeni, 1402 Ankara Savaşı'nın yapıldığı Çubuk'u gezdi.

AYBÜ akademisyenlerinin de aralarında bulunduğu 25 kişi Çubuk Şehir Müzesi'ni ve burada bulunan 1402 Ankara Savaşı Panoraması'nı inceledi.

AYBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı ve Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş tarafından 1402 Ankara Savaşı hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

İlçenin coğrafi işaretli ürünlerinin yanı sıra yöresel lezzetlerinin ve geçmişte gündelik hayatta kullanılan araç ve gereçlerin tanıtıldığı ziyarette, Çubuk Şehir Müzesi akademisyenlerin ilgisini çekti.

Rektör Aydınlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, akademisyenlerin burada yapacakları incelemeleri ve edindikleri bilgileri öğrencilerine aktarmalarının önem taşıdığını söyledi.

Sempozyum devam ederken Çubuk'ta gerçekleştirilen etkinliğin güzel geçtiğini belirten Aydınlı, "Bu tür geziler tanıtım açısından önemli. Çubuk hem bizim açımızdan hem de Özbekistan açısından önemli bir tarihi geçmişe sahip. Buranın kendine has bir tarihi ve kültürel zenginliği var. Hem tarih hem de coğrafya alanında çalışanlar için müthiş bir kaynak teşkil ediyor." dedi.

Demirbaş ise ilçelerinde bulunan üniversitenin gerçekleştirdiği bu tarz sempozyumların, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerinin tanıtılması bakımından da önemli olduğunu vurgulayarak, "Çubuk sadece Ankara'nın değil İç Anadolu'nun en güzel yerlerinden biridir. Tarihi ve doğal güzellikleri olan ilçemizin bu dokusunu bozmadan gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Ziyarete Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Dr. Abdullah Çalışkan da katıldı.

Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi
Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi
Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi
Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Özbekistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Özbekistanlı akademisyenler Çubuk'un tarihi ve turistik yerlerini gezdi - Son Dakika
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