Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu - Son Dakika
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Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

25.04.2022 11:11
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu

KONYA'da Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva (39) evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu.

KONYA'da Özbekistan uyruklu Irodakhon Djuraboeva (39) evinde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış olarak ölü bulundu. Polis, Djuraboeva'yı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Keykubat Sokakta meydana geldi. Irodakhon Djuraboeva'dan haber alamayan arkadaşı eve geldi. Arkadaşı kapıyı açan olmayınca durumdan şüphelenip çilingir yardımıyla içeri girdiğinde Djuraboeva'yı kanlar içinde buldu ve ardından polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine çağrılan sağlık görevlileri Djuraboeva'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürülmüş olduğunu belirledi. Djuraboeva'nın cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, Djuraboeva'yı öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
Özbekistanlı kadın, evinde bıçaklanmış olarak ölü bulundu
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Özbekistan, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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